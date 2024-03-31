بشرى سارة لجميع الموظفين .. خلال أيام صرف منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024 لهذه الفئات

هناك بعض الفئات الذين يقومون بالبحث في الآونة الأخيرة عبر محركات البحث جوجل على كيفية التقديم للحصول على منحة ال 500 جنيه، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر حكومية مصرية أن بعض الجهات ستقوم بصرف مرتب شهر للعاملين بها كمنحة عيد الفطر لعام 2024، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

المستحقين لمنحة عيد الفطر

أشارت تلك المصادر إلى أن حوالي 90% من الجهات والمصالح الحكومية ستقوم بصرف منحة عيد الفطر لعام 2024، ولكن بنسب متفاوتة، حيث تتراوح قيمتها بين 500 جنيه ومرتب شهر كامل للجهات الحكومية التي تحقق أرباحًا ولها طابع استثماري في مجالها، كما أوضحت المصادر أن الجهات الحكومية التي اتخذت هذا القرار ولكن دون إعلان رسمي حتى الآن تشمل: وزارات الإسكان والأوقاف والشباب والرياضة، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء وشركات البترول والشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة لمياه الشرب، وشركات الأدوية في القطاع العام، وكذلك دواوين الوزارات وشركات القطاع الخاص مثل شركات الأدوية والتصنيع الغذائي، وأشار المصدر إلى أن هذه الجهات تتجه إلى تقديم منح خاصة للموظفين بمناسبة الأعياد والمناسبات الدينية الهامة، مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى والمولد النبوي.

موعد صرف منحة عيد الفطر 2024

قال المصدر أيضاً أن الإدارات المالية في الجهات المعنية حاليًا في عمليات ترتيب لصرف منحة عيد الفطر لعام 2024، حيث من المقرر أن يبدأ صرف هذه المنحة يوم الخميس في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، مع مراعاة أن عيد الفطر سيكون قبل موعد صرف مرتبات شهر أبريل، وبشكل عام قامت وزارة المالية بتحديد ثلاث عناصر أساسية لصرف المكافآت للموظفين والعاملين في الجهات الحكومية في المناسبات الوطنية والأعياد.

صرف المكافآت للموظفين والعاملين