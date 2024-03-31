“إلحق سجل وضيف أولادك على بطاقة التموين” .. طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 .. اعرف الشروط

يعمل العديد من الأشخاص على تحديد الأسباب التي تؤدي إلى رفض إضافة المواليد والأفراد إلى بطاقات التموين، ويرغبون في فهم طريقة الاضافة والتسجيل بشكل أفضل، وفي هذا السياق أوضح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال تصريحات صحفية، عن تقديم طلب في الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى مجلس الوزراء، يهدف إلى إضافة مواليد الفئات الأكثر احتياجًا إلى البطاقات التموينية.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

يشير المصيلحى إلى أن الأسر الأكثر احتياجًا، التي تتلقى معاشات اجتماعية أو تكافل وكرامة، أو المعاشات التي يقل دخلها عن الحد الأدنى للأجور، ستكون مؤهلة لإضافة المواليد على البطاقات التموينية في عام 2024، ويشير إلى أن هذه البطاقات تعمل على دعم 61 مليون مواطن من خلال دعم السلع التموينية، بالإضافة إلى 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، مما يؤكد على أهمية هذه الخطوة في توفير الدعم اللازم للفئات الأشد احتياجًا وتحسين مستوى معيشتهم.

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024

يمكنك تسجيل المواليد على بطاقة التموين عبر زيارة موقع دعم مصر التمويني واتباع الخطوات التالية:

قم بإدخال رقم بطاقة التموين على موقع دعم مصر.

انقر على خيار “فتح حساب جديد”.

اختر خدمات التموين.

قم بكتابة الاسم الأول للأم “الوالدة”.

انقر على أيقونة “إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين”.

قم بكتابة اسم المولود “طفل – طفلة”، مع التأكد من أن الاسم رباعي.

أدخل الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد لإضافة المولود لبطاقة التموين.

كتابة صلة القرابة للمولود، واختيار الصفة “ضم الأبناء”.

انقر على أيقونة “إضافة”.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة تسجيل المواليد على بطاقة التموين.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

تشتمل شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين على ما يلي: