“احجز شقة لأولادك” .. رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 .. طريقة التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

يسعى عدد كبير من الشباب خلال الساعات الأخيرة إلى البحث عن روابط حجز الوحدات السكنية التي تُطرح بشكل مستمر من قبل الحكومة، تهدف هذه الجهود إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتوفير فرصة لهم للحصول على وحدات سكنية بسهولة، كما يسعى العديد من الأشخاص لامتلاك منزل بأسعار وأقساط ميسرة على مدار عدة سنوات، مع توفير جميع المرافق والخدمات الضرورية.

رابط التسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

للراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 عبر الإنترنت، يُمكنهم الدخول إلى موقع صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، حيث يتيح هذا الموقع فرصة للمواطنين للاطلاع على المعلومات المتعلقة بشقق الإسكان الاجتماعي المتاحة للحجز، وكذلك لتقديم طلبات الحجز بسهولة ويسر من خلال الإجراءات الإلكترونية.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

هناك العديد من الشروط الضرورية التي يجب توافرها لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، وتتمثل فيما يلي:

يجب على المتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعي أن يكونوا حاصلين على الجنسية المصرية.

يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لا يقل عن 21 عامًا.

يُمنع المتقدمين الذين سبق لهم الحصول على شقة في إطار الإسكان الاجتماعي من التقديم مرة أخرى.

يجب أن يتراوح دخل المتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي ما بين 6,000 إلى 8,000 جنيه مصري في حالة الزواج.

يجب على المتقدمين التقديم في محافظة إقامتهم أو محافظة عملهم.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

هناك بعض الخطوات الخاصة بحجز شقق الإسكان الاجتماعي والتي تكون بسيطة جدا يتم طرحها وفقا لما يلي:

أولا يجب أن نقوم بالدخول عبر بنك التعمير والإسكان .

ثم نضغط على الرقم القومي.

ثم يتم الضغط على كتابة كلمة المرور.

انقر الآن على التقديم ثم قم بالضغط على أيقونة الحجز.

سوف تظهر أمامك الآن بعض البيانات الخاصة بالاستمارة والبيانات الخاصة بالوحدة السكنية.

قم بتأكيد الحجز وسوف تتمكن الآن من تجهيز بعض الأوراق الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي شهادة الميلاد.

ورق يثبت التجنيد.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تُعد الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 كما يلي: