“التقديم من هُنا” .. رابط التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 douane.gov.dz .. والمستندات المطلوبة

تعتبر فرصة الالتحاق بالعمل في هيئة الجمارك الجزائرية فرصة للعديد من المواطنين الطموحين، حيث تقدم الجمارك في الجزائر فرص عمل جيدة كما تسعى لاختيار الأشخاص الأنسب لشغل الوظائف الشاغرة لديها، تأتي مسابقة التوظيف التي تنظمها الجمارك كفرصة حقيقية للمواطنين لإثبات كفاءتهم من خلال إجراء مجموعة من الاختبارات حيث يتم تقييم المتقدمين واختيار الأفراد الأكثر تميزًا.

طريقة التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف

يمكن للمواطنين التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية لعام 2024 عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك.

انقر على خيار “تسجيل الدخول” في الصفحة الرئيسية.

قم بملء البيانات المطلوبة في النموذج المقدم لعملية التسجيل.

دفع الرسوم المتعلقة بالمشاركة في المسابقة.

قم برفع المستندات والوثائق المطلوبة والضرورية للتسجيل.

سيتم توجيهك بشكل مباشر إلى مديرية الجمارك العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

انقر على زر “إرسال الطلب” لتأكيد التسجيل وإرسال البيانات.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية

تقديم نسخة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية مع إرفاق الصورة الأصلية.

شهادات المؤهل العلمي.

طلب التقديم مكتوب بخط اليد.

صورة مطبوعة من الاستمارة الإلكترونية.

إيصال سداد الرسوم.

شهادة عمل وخبرة إن وجد.

شروط التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية