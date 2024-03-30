تنزيل واتس اب الازرق بميزة هتذهلك!.. طريقة تحميل WhatsApp Plus أخر اصدار

واتساب بلس WhatsApp Plus الأزرق من أكثر التطبيقات المتخصصة في المراسلة الفورية وإرسال الوسائط والملفات ذات الحجم الكبير، إضافة إلى أن إمكانية الحصول على الميزات المختلفة الأخرى التي يتم توافرها في هذا التطبيق، مما حظيى بشعبية كبيرة بين ملايين المستخدمين حول العالم وشمل هواتف الأندرويد والأيفون لجميع من يفضلون الدردشة عبر هذا النظام المميز.

مميزات واتساب بلس WhatsApp Plus الأزرق

من أبرز المميزات التي يمكن الحصول عليها عند تنزيل تطبيق واتساب واتساب بلس WhatsApp Plus الأزرق ما نص على النحو التي:-

التطبيق يُتيح إخفاء أخر أخر ظهور وكذلك علامة استلام الرسائل المزدوجة.

ميزة حفظ جميع حالات الواتساب وتوفير كذلك خيار إعادة المشاركة في الحالة.

إضافة متجر ثيمات وسمات مجاني بما يناسب كافة إهتمامات المستخدمين لأجهزة الأيفون والأندرويد.

ميزة تخصيص الإشعارات والمحادثات الخاصة بشكل خاص لكل محادثة.

التعديل على الرسائل بعد إرسالها.

ميزة إظهار الحالات وكذلك الرسائل المحذوفة.

طريقة تنزيل واتساب بلس WhatsApp Plus الأزرق

هناك بعض الخطوات لكي تتمكن من تنزيل تطبيق واتساب بلس واتساب بلس WhatsApp Plus الأزرق وفقًا لما يلي:-