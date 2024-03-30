تمتع بمزايا إضافية.. تحميل واتساب الذهبي الإصدار الأخير 2024 بتِلك الطريقة “مفيش رسالة هتتمسح تاني”

واحدًا من تطبيقات التواصل الاجتماعي هو الواتساب، ويمنحك الواتساب العادي فرصة للتواصل مع أحبتك وأصدقائك من حولك، ولكن مع تحميل واتساب الذهبي، فستحصل على مزايا أكثر ومميزة عن التطبيق العادي، ولعل من أبرز مزايا الواتساب الذهبي هي ميزة “عدم مسح الرسائل حتى إن تم مسحها”، فدعونا نوضح لكم أبرز المزايا في الذهبي وكيفية التحميل، تابعوا معنا.

طريقة تحميل واتساب الذهبي

يُقبل عدد كبير من المستخدمين على تحميل تطبيق واتساب، والذي يقوم بإرسال رسائل بالمجان إلى الأهل والأصدقاء وكل من تقوم بإضافة رقمه على جهازك، ويري الجميع أنه أكثر خصوصيًا من تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيسبوك وماسنجر وأيضًا انستجرام، ومع إضافة نسخة الواتساب الذهبي واستبدالها مع النسخة الرسمية، فسوف تحصل على بعض المزايا، ويُتاح لك تحميل النسخة الذهبية من خلال ما يلي:

الولوج في بداية الأمر إلى محرك البحث وكتابة الواتساب الذهبي.

تظهر لك الصفة الرسمية للواتس الذهبي وفق آخر إصدار وشامل التحديث الأخير.

تجد زر تحميل واتس الذهبي، وانقر عليها وانتظر تحميل النسخة على جهازك، ثم ثبت الملف على جهازك وابدأ في استخدامه.

وخُذ في اعتبارك أنه في حالة تثبيته قبل ذلك، فلا تقم بحذف النسخة القديمة وحمل الإصدار الأخير منه وسيتم تحديث النسخة القديمة على الجهاز.

أبرز المزايا عند تحميل واتساب الذهبي

بتحميلك للواتساب الذهبي ستحصل على عدد من المزايا الإضافية التي قد تجدها مُهمة بالنسبة لك، والتي من بينها ما يلي: