“100 ألف دينار زيادة مرة واحدة“ موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق أبريل 2024 وزارة المالية العراقية

أجابت الهيئة العامة للتقاعد في العراق عن كافة الأسئلة المطروحة بشأن رواتب المتقاعدين، والذي يتساءل الكثير عن موعد صرفها بالزيادة الجديدة، ولذلك خصصنا لكم مقالنا اليوم لنوضح لكم الأخبار الصحيحة التي صدرت في بيان بشكل رسمي، وذلك منعًا لانتشار الشائعات والأخبار المضللة التي لا أساس لها من الصحة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق تابعوا معنا السطور التالية لحظة بلحظة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق أبريل 2024

من المعتاد كل شهر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين بداية من اليوم الأول للشهر الميلادي، وفي حال توافق ذلك اليوم مع إجازة رسمية يتم تبكير أو تأخير موعد الصرف، وبشأن الخبر الذي انتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة حول صرف رواتب المتقاعدين بزيادة جديدة قيمتها مائة ألف دينار عراقي، فقد أوضحت الهيئة العامة للتقاعد عدم صحة ذلك الخبر، وأنه سيتم صرف الرواتب كما هي دون إضافات، وفي حال إصدار أي تعديلات على رواتب المتقاعدين سوف نوضحها لكم بالتفصيل، مع العلم أن هناك بعض الأشخاص الذين لن يحق لهم الحصول على راتب التقاعد بعد ذلك وهم من تجاوزا العام السادس والعشرين بعد إكمال العملية التعليمية أو الابنة التي تزوجت أو من التحق بوظيفة ثابتة.

ما هي خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

أصبحت عملية الاستعلام عن تفاصيل رواتب المتقاعدين في العراق أمر في منتهى السهولة، وذلك من خلال استخدام الطريقة الإلكترونية التي أفصحت عنها الهيئة العامة للتقاعد، وذلك من خلال النقاط التالية: