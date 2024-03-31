“اطلب هُنـــــا eccp.poste.dz“ خطوات طلب البطاقة الذهبية 2024 في الجزائر وأهم الشروط

أطلقت مؤسسة البريد في الجزائر البطاقة الذهبية، والتي تعد من أهم الوسائل التي تسهل عمليات البيع والشراء وسداد الرسوم المختلفة، حيث تم طرح هذه الوسيلة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتوفير لهم الكثير من الخدمات التي يرغبون بها في أي وقت وأي مكان، كما أنه يمكن التعامل من خلالها داخل وخارج الجمهورية الجزائرية، ومع تكرار البحث عن طلب البطاقة الذهبية وكيفية التقديم إليها، خصصنا لكم هذا المقال لنوضح لكم هذه العملية.

طلب البطاقة الذهبية 2024 في الجزائر

سهلت مؤسسة البريد الجزائرية عملية التقديم للحصول على البطاقة الذهبية، حيث يمكن القيام بذلك من خلال الدخول على موقع البريد الجزائري لـ استكمال كافة الإجراءات اللازمة، وإليكم الخطوات بالتفصيل فيما يلي:

يجب التوجه إلى موقع البريد الجزائري.

من ثم اختيار زر التقديم على البطاقة الذهبية.

تأتي خطوة تسجيل الدخول التي تتطلب كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك النقر على أيقونة البطاقة الذهبية لتظهر الخدمات الخاصة بها.

يجب تحديد نوع البطاقة التي يرغب بها الفرد،

من ثم إستكمال الإجراءات وإدخال البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.

ما هي شروط طلب البطاقة الذهبية من البريد؟

لابد من الالتزام بالشروط والمعايير المحددة بشأن البطاقة الذهبية في الجزائر، والتي من بينها ما يلي: