هسـة تحميل pdf.. نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 جميع المحافظات results.mlazemna عبر موقع نتائجنا الرسمي

يترقب الطلاب وأولياء الأمور نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024، ويقوم المعلمين بعمليات التصحيح ورصد الدرجات بكل دقة في كافة محافظات العراق حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم في أقرب وقت ممكن، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على تفاصيل هذا الموضوع.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

يبحث الكثيرون عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024، وقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالتيسير على الطلاب حيث أتاحت لهم الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من هنا.

قم بإدخال رمز التحقق المرئي.

حدد المرحلة الدراسية التي تدرس فيها.

اختر المحافظة التابع لها.

أدخل كافة البيانات المطلوبة منك بدقة وتشمل الاسم رباعيًا، ورقم المقعد أو الرقم الامتحاني.

انقر بعد ذلك على زر بحث.

سوف تظهر أمامك كشوفات النتيجة يمكنك تحميلها وطباعتها بصيغة pdf.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط من خلال موقع نتائجنا

أتاحت الوزارة للتلاميذ الاستعلام عن نتائج مرحلة الصف الثالث متوسط من خلال موقع نتائجنا بالخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني من هنا.

حدد المحافظة التابع لها.

أدخل بياناتك بطريقة صحيحة في الأماكن المخصصة لها، ومنها اسم الطالب رباعيًا، والرقم الامتحاني.

اضغط بعد ذلك على أيقونة بحث.

ستظهر أمامك كافة تفاصيل النتيجة.

ما هو موعد ظهور نتائج الثالث متوسط بالعراق

حتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم بالعراق على أنها تقوم حاليًا بعمليات التصحيح ورصد الدرجات بكل دقة حتى يحصل كل طالب على حقه، وفي حال الانتهاء من من أعمال الرصد سيتم رفع النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة، أو من خلال موقع نتائجنا.