“بدون حظر حسابك ومضمونة 100%”طريقة شحن شدات ببجي بالايدي 2024 عبر الموقع الرسمي في ثواني

يرغب الكثير من الأفراد معرفة طريقة شحن شدات ببجي بالايدي 2024، حيث تعتبر لعبة ببجي من أشهر الألعاب في الوطن العربي، كما تعد الشدات هي عملية افتراضية تمكن اللاعبين من فتح صناديق داخل اللعبة، ومن ثم الحصول على مجموعة متنوعة من المكافآت مثل الإكسسوارت الفريدة، وأيضًا الملابس الفاخرة، والأسلحة المتنوعة، وغيرها من الأدوات التي ترفع أداء اللاعبين، وتساهم في تحقيق نجاحات أكبر في اللعبة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

طريقة شحن شدات ببجي بالايدي 2024

هناك طريقة شحن شدات ببجي بالايدي 2024، بكل سهولة ويسر حيث يتيح للمستخدم استكمال اللعبة والاستمتاع بها، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا قم بفتح اللعبة على الهاتف الخاص، أو المستخدم.

ثم بعد ذلك يتم الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بالمستخدم.

كما يتم بعد ذلك النقر على خيار المتجر، وبعدها يتم الضغط على خيار شحن شدات.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على الخانة الخاصة بالشحن، وذلك من خلال الاسم التعريفي ID.

كما يتم إدخال ID الخاص بالمستخدم، ومن ثم يتم تحديد كمية الشدات التي تريد شحنها.

وكذلك أيضًا يتم تحديد وسيلة السداد أو الدفع، سواء عن طريق الدفع باستعمال البطاقة الائتمانية أو من خلال بطاقات الدفع الفورية.

وفي النهاية يتم النقر على أيقونة شراء، وذلك حتى يتم شحن هذه الشدات الخاصة باللعبة.

كيفية تحميل لعبة ببجي بالتحديث الجديد 2024

ويمكنك تحميل لعبة ببجي بالتحديث الجديد، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: