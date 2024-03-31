ادعية العشر الاواخر من رمضان وأجمل الأعمال المستحبة لهذه الأيام

مع غروب شمس يوم السبت، يبدأ المسلمون في الانغماس في ادعية العشر الاواخر من رمضان وأي عبادات خاصة بالعشر الأواخر من رمضان، منها التهجد والقيام، مستثمرين هذه الليالي الفضيلة في العبادة والطاعة والذكر وصلاة القيام وقراءة القرآن، تعتبر هذه الليالي من أعظم الأوقات للتقرب إلى الله وأداء الأعمال الصالحة، تروي السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العبادة خلال هذه الأيام، حيث يقول: “كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وكان يبدأ بالاعتكاف في العشر الأول، ثم في العشر الأوسط، حتى بيّن له أن الليلة المباركة تكون في العشر الأواخر، فاختار الاعتكاف فيها.

ادعية العشر الاواخر من رمضان

ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قولها: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يشد المئزر، ويحيي ليله، ويوقظ أهله للعبادة”، نقدم هنا بعض الأدعية المستحبة للمسلم أن يدعو بها ضمن ادعية العشر الأواخر من رمضان:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وإن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر، فإني أدعوك وأرجوك أن تقول لملائكتك أن تقضي حاجتي لأن يقيني بقدرتك قد غلب.

اللهم اجعل خاتمة أعمالنا خيرها، وأواخر أعمارنا أحسنها، وأفضل أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي.

اللهم ارزقنا خشيتك التي تجعل بيننا وبين معصيتك حاجزًا، وطاعتك التي توصلنا إلى جنتك، واليقين الذي يهون علينا مصائب الدنيا. وامتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما دمنا على قيد الحياة.

اللهم ارزقني فضل ليلة القدر، ويسر لي الأمور من العسر إلى اليسر، واغفر لي ذنوبي، وارزقني خير الدنيا ونعيم الآخرة.

اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا الشهادة، وتوفنا وأنت راضٍ عنا، واجعلنا من الآمنين يوم القيامة مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.

ما هي الأعمال المستحبة في العشر الأواخر؟

يُنصح المسلمون خلال العشر الأواخر من رمضان بالاستفادة القصوى من هذه الليالي المباركة عبر القيام ببعض الأعمال المستحبة مثل: