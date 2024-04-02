اشحن عدادك من بيتك….خطوات شحن الكهربا بالفيزا عبر الموقع الإلكتروني 2024 وماتخفش فلوسك مش هتضيع

خطوات شحن الكهربا بالفيزا بعد اتخاذ الحكومة المصرية قرار باستبدال العدادات الكهربائية التقليدية بعدادات تعمل عن طريق الشحن، قام الكثير من الأشخاص بالبحث عن خطوات شحن الكهربا بالفيزا، بالإضافة إلى رغبتهم في معرفة الطرق المستخدمة في شحن الكرت، لكي يتجنبوا انقطاع الكهرباء عند نفاذ الرصيد، ونحن الآن بصدد التعرف على خطوات شحن الكهربا بالفيزا بالتفصيل.

خطوات شحن الكهربا بالفيزا

هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها شحن كارت الكهرباء للعداد، ويعتبر من أشهر هذه الطرق شحن الكهرباء بالفيزا، وتتمثل الخطوات في التالي:

قم بتحميل تطبيق سهل من على متجر جوجل بلاي، هذا التطبيق خاص بشحن الكهرباء عن طريق الفيزا.

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق من ثم قم بكتابة اسمك وكلمة الحماية.

بعد ذلك قم بتمرير كارت الكهرباء على شاشة الهاتف ليقوم التطبيق بقراءة البيانات.

قم بتحديد الاستهلاك، وذلك للتعرف على الرصيد الموجود في كارت الكهرباء.

من ثم اختر العداد وقم بكتابة المبلغ الذي ترغب بشحنه في الكرت من الفيزا، وانقر على أيقونة الدفع.

قم بإدخال الكارت في عداد الكهرباء لشحن الرصيد في الكرت.

شحن كارت كهرباء من الشركة

تتنوع طرق شحن كارت الكهرباء، ومن ضمنها شحن كارت الكهرباء عن طريق شركة الكهرباء نفسها، وتعتبر هذه هي أحد أكثر الطرق التقليدية المتبعة، والتي يفضلها الجميع، ويجدر الإشارة إلى أن أماكن الشحن تختلف باختلاف العنوان الذي تسكن فيه، وتتمثل خطوات الشحن عن طريق الشركة في التالي: