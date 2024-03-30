“بالعلبة وفي كل الفروع”.. اسعار كحك العيد 2024 والبسكويت والبيتي فور في جميع المحلات “العبد، ايتوال، قويدر”

اسعار كحك العيد 2024، الالاف من المواطنين يبحثون عن اسعار كحك العيد 2024 بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك ولكن من الملاحظ أن اسعار كحك العيد في المحلات الشهيرة قد ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بأسعار العام الماضي، حيث بدأت من 250 جنيه للعلبة بسبب ارتفاع المواد الخام المستخدمة في صناعة تلك الحلوى، واليكم قائمة اسعار كحك وبسكويت العيد.

اسعار كحك العيد 2024

أما عن اسعار كحك العيد 2024 فيتزايد البحث عنها بشكل ملحوظ على مدار اليوم خلال تلك الفترة، حيث من المقرر أن يحل علينا عيد الفطر في يوم الاربعاء بعد القادم الموافق 12 من شهر ابريل وفقا للحسابات الفلكية، لذا تزدحم المحلات بالعملاء الراغبين في الشراء.

اسعار كحك العيد في العبد 2024

علبة كحك مشكل 1 كيلو= 250 جنيه مصري.

سعر علبة كحك بالشوكولاتة= 125 جنيه مصري.

علبة كحك وبسكوت مشكلة 1 كيلو= 230 جنيه مصري.

علبة كحك سادة 16 قطعة= 120 جنيه مصري.

كحك سادة ميني 18 قطعة = 146 جنيه مصري.

علبة كحك عجمية 16 قطعة= 120 جنيه مصري.

كحك فسدق 16 قطعة= 170 جنيه مصري.

علبة كحك ملبن 16 قطعة= 120 جنيه مصري.

بسكويت برتقال 36 قطعة= 110 جنيه مصري.

علبة بسكويت سادة 36 قطعة= 110 جنيه مصري.

بسكويت شوكولاته علبة 36 قطعة= 115 جنيه مصري.

علبة بسكويت مشكل 1 كيلو جرام= 200 جنيه مصري.

بيتي فور ميكس مكسرات 32 قطعة= 160 جنيه مصري.

اسعار كحك العيد في ايتوال 2024

كعك سادة 24 قطعة= 120 جنيه مصري.

كحك ملبن 24 قطعة= 120 جنيه مصري.

كعك عجوة 24 قطعة = 120 جنيه مصري.

كحك عجمية 24 قطعة = 120 جنيه مصري.

كعك عين جمل 24 قطعة = 150 جنيه مصري.

بسكويت نشادر 32 قطعة = 110 جنيه مصري.

بسكوت جوز هند 32 قطعة = 115 جنيه مصري.

بسكويت برتقال 32 قطعة = 115 جنيه مصري.

غريبة سادة 36 قطعة = 140 جنيه مصري.

بيتي فور مشكل 32 قطعة = 150 جنيه مصري.

علبة ميكس 1 كيلو جرام = 230 جنية مصري.

1.5 كيلو جرام علبة مشكلة = 370 جنيه مصري.

اسعار كحك العيد في قويدر 2024