تزامنا مع العيد!!.. رسميا موعد صرف مرتبات ابريل 2024 للمعلمين والعاملين بالدولة | وزارة المالية تُحدد الموعد النهائي

العديد من الاشخاص يتساءلون عن مرتبات ابريل خلال هذه الفترة عن موعد صرفها، وهل سوف يتم صرفها قبل العيد أم لا، ومن خلال مقالنا التالي سوف نوضح لكم الموعد الذي أعلنت عنه وزارة المالية والتي سوف يتم نزول المرتبات وكل التفاصيل المتعلقة به وموعد صرفها والجدول الخاص بالصرف فتابعونا.

حقيقة صرف مرتبات ابريل قبل العيد

حول حقيقة صرف مرتبات ابريل قبل العيد قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد صرفها خلال الفترة من 21 ابريل ولمدة خمس أيام متتالية، أي بعد عيد الفطر ولا صحة لما تداولته الشائعات حول صرفها قبل عيد الفطر.

سوف يتم صرف المرتبات لجميع العاملين بالوزارات، والهيئات، والجهات الحكومية التابعة للدولة، كما أن جميع المستحقات الخاصة بالعاملين تقوم وزارة المالية بصرفها في يوم 4/7/8 من نفس الشهر.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل

أعلنت وزارة المالية المصرية علي أن جميع مرتبات شهر أبريل، سوف يتم صرفها لجميع العاملين بقطاعات الدولة خلال هذه الفترة:

يتم الصرف من خلال جميع فروع البنوك.

مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات مصر والمدن الخاصة بها

جدول صرف مرتبات شهر ابريل 2024

سيتم صرف المرتب الخاص بشهر إبريل وذلك حسب الدرجة الوظيفية الخاصة بكل عامل وهي تأتي على النحو التالي: