“حمله وشوف مميزاته بنفسك”واتساب عمر الذهبي بتحديث جديد يبهر الجميع بثوبة الجديد – سابق في المعرفة

يسعى عد من الأفراد بتحميل واتساب عمر الذهبي بتحديث جديد وذلك بعد تعرض عدد كبير من النسخ المعدلة من التطبيق الأصلي إلى الحظر وعدم التمكن من استخدام المزايا التي توجد فيها داخل التطبيق العادي، حيث يتمتع تطبيق واتساب عمر بالعديد من المزايا والخصائص التي تجعله الأفضل بين النسخ الأخرى، والتي يفضل استخدامها بعض مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، ومن خلال مقالنا نقدم لكم أهم خصائص التحديث الجديد من هذا التطبيق، وأهم خطوات تحميله.

واتساب عمر الذهبي بتحديث جديد

يقوم بعض الأفراد بتحميل واتساب عمر الذهبي بتحديث جديد الذي يضم عدد من الخصائص التي يفضلها المستخدمين في النسخ المعدلة من تطبيق الواتساب الأصلي، فهي تضمن الخصوصية بشكل كبير للمستخدم، ومن أهم تلك الخصائص التي نقوم بالتحدث عنها تكون كما يلي:

يوجد ميزة ردود الفعل على كافة الرسائل التي توجد لديك على التطبيق.

يمكن أن يتم مشاركة كافة أنواع الوسائط سواء مقاطع الفيديو أو الصورة بأحجامهم المختلفة.

يسهل أن يتم إجراء جميع المكالمات الصوتية.

يمكن أيضًا أن يتم سماع كافة التسجيلات الصوتية في حال تم الخروج من التطبيق أيضًا.

يسهل أيضًا أن يتم إيقاف تلك التسجيلات بشكل مؤقت والعمل على استئنافها في وقت لاحق.

يتم تسغيل جميع التسجيلات الصوتية بكافة السرعات المتاحة داخل التطبيق.

طريقة تنزيل تطبيق واتساب عمر الذهبي

يوجد عدد من الخطوات التي يتم الاعتماد عليها لكي يتم تنزيل التطبيق على الهاتف الخاص بك بشكل سهل وبسيط، وتكون طريقة تحميل التطبيق تكون كما يلي: