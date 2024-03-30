واتساب يذهل مستخدميه من جديد.. ميزة تحميل الصور والفيديوهات بأعلى جودة.. تحميل الإصدار الأخير

أصدر تطبيق واتساب مؤخرًا بعض المميزات الهامة الخاصة بإرسال الصور والفيديوهات بجودة عالية وأسهل ما يمكن الإعتماد عليه، فضلاً عن أن هذه الميزة توفر خيار إعداد يسمح لجميع المستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يرغبون في إرسال الوسائط المتمثلة في الصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية ودقة قوية، ويكون ذلك بتحديد التطبيق تلقائيًا لكافة الوسائط المستقبلية، وضبط جودة الصور عبر الإعدادات المتواجدة بالتطبيق.

مميزات تطبيق واتساب الجديدة

وتم رصد الميزة الجديدة من تطبيق واتساب بواسطة متتبع WhatsApp WABetaInfo في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام الأندرويد 2.24.7.17، حيث إن منصة المراسلة قدمت ميزة مشاركة الصور والفيديوهات بجودة عالية الدقة خلال شهر أغسطس 2023، وبعد فترة قام التطبيق بإضافة دعم جديد لمقاطع الفيديو، ولذا يتعين على جميع المستخدمين في تحديد الوسائط التي يرغبون بإرسالها بجودة عالية وقياسية يدويًا.

ميزة رفع الصور والفيديوهات بجودة عالية في الواتساب

تحديث تطبيق واتساب الجديد ما زال قيد التجربة لضبط تغيير الجودة بدقة عالية، كما أن الإعلان عن ميزة رفع الوسائط بجودة عالية لم يتم تأكيدها، إلى أن الخيارات الحالية لا يسمح للمستخدمين بإرسال الوسائط ذات دقتها الأصلية، خاصة وإن كان الملف كبير الحجم، ولذا فإن التحديث الجديد سيكون متاحًا لجميع أجهزة الأندرويد مع إتاحته لجميع المستخدمين.