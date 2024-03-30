منحة 300 دينار تونس… تعرف على آخر المستجدات ورابط التقديم عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والشروط المطلوبة
يتساءل المواطنون عن كيفية الحصول على منحة 300 دينار تونس التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للفئات معدومة الدخل أو التي ليس لديها دخل شهري ثابت، وهذه المنحة تعتبر واحدة من ضمن المنح المتعددة التي تقدمها الحكومة التونسية لتوفير حياة كريمة وعادلة للمواطنين المستحقين للدعم ورفع مستوى معيشتهم والارتقاء بها، وفيما يلي سوف نوضح كيفية التسجيل للحصول على الدعم وما هي الشروط المطلوبة للتقديم التي حددتها الوزارة.
منحة 300 دينار تونس
تحرص الحكومة التونسية على تقديم كامل الدعم لكافة المواطنين المتضررين من الحالة الاقتصادية الراهنة، حيث تقدم منحة 300 دينار تونس لرفع العناء عن المواطنين ذو الدخل المحدود، وللتسجيل للحصول على المنحة يمكنك اتباع هذه الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.
- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي.
- إدخال كلمة المرور.
- إدخال رقم الهوية.
- الضغط على منحة 300 دينار.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة.
- تقديم الطلب للمنحة.
- سوف يتم التواصل معك بعد الموافقة على الطلب.
شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بتحديد بعض الشروط التي تتمكن من خلالها منح الدعم للمواطنين المستحقين التي تتوافر بهم الشروط المطلوبة، وهذه الشروط تتمثل في:
- يجب على المتقدم للمنحة أن يكون حامل للجنسية التونسية ومقيم بها إقامة دائمة.
- على المتقدم أن لا يكون له أي دخل ثابت أو عقارات أو أصول أو أي ممتلكات.
- يجب أن يكون المتقدم لا يستطيع سداد المصروفات الدراسية الخاصة بأبناؤه أو أفراد أسرته.
- لا يزيد دخل المتقدم عن 180 دينار.