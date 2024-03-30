اعرف قبل اي حد.. مميزات واتساب بلس الازرق حمل التطبيق من هُنـــا وتعرف على مميزاته الجديدة

يبحث الجميع خلال الفترة الحالية عن مميزات واتساب بلس الازرق فهو من النسخ المشهورة لتطبيق الواتساب ويحمل العديد من الخصائص التي يفضل استخدامها من قبل جميع مستخدميه، حيث يتم استخدام تلك المميزات بشكل دائم أثناء استخدام التطبيق، فمن المعروف أن العديد من الأفراد يفضلون الخصوصية بشكل كبير أثناء استخدام التطبيقات الخاصة بهم ومن ضمنها تطبيق الواتساب وهذا ما يتم توفيره من خلال هذه النسخة، ومن خلال مقالنا نتعرف على تلك المزايا وخطوات تحميل التطبيق.

مميزات واتساب بلس الازرق

يتساءل بعض الأفراد عن مميزات واتساب بلس الازرق التي اشتهرت خلال الفترة القادمة مع إصدار التحديث الجديد، حيث تجعل تلك الخصائص المستخدم يتمتع بالكثير من الخصوصية التي يفضلها الجميع، وتجعله يقوم باستخدام التطبيق بحرية كبيرة، ومن ضمن تلك المزايا تكونكما يلي:

يسهل أن يتم إضافة التعبيرات على جميع الرسائل التي تصل إليها من خلال النقر عليها بشكل مزدوج.

يصل إليك إشعارات المكالمات المحظورة بسهولة من خلال القيام بتفعيل خاصية المكالمات.

يمكن أيضًا أن يتم تعطيل زر الإعجاب بسهولة.

يوجد داخل التطبيق خاصية الترجمة إلى عدد كبير من اللغات المتنوعة، ويمكن أن يتم تعطيل تلك الميزة أيضًا بسهولة.

يتم التحكم في ألوان الأيقونات التي تتواجد داخل التطبيق بسهولة، أو العمل على تعطيل تلك الخاصية أيضًا.

يمكن استخدام الرقم المفعل فيه في الواتساب الأصلي أيضًا في الوقت ذاته.

تحميل تطبيق واتساب بلس الأزرق

يمكن أن يقوم جميع مستخدمي الهاتف بتحميل هذه النسخة المعدلة من تطبيق الواتساب بتحميله على الهواتف بسهولة تامة، وذلك عن طريق الخطوات التالية: