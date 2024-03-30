سلي نفسك مع جمال الطبيعة.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

تعتبر قناة ناشونال جيوغرافيك من أكثر القنوات بحثًا في الوقت الحالي، حيث إن القناة تقوم على إذاعة العديد من البرامج ذات الطبيعة والجمال المميزان، إضافة إلى أنها تعمل على عرض هذا المحتوى على مدار الساعة دون توقف، ويمكنك التعرف على ترددها الجديد وطريقة استقبالها بكل سهولة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

أصبح من السهل التعرف على التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد بجميع الأقمار الصناعية، والتعرف على أحدث المحتويات التي تقوم بنقلها، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 11226.

معامل الترميز لقناة ناشيونال جيوغرافيك فهو 3000.

معدل استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

ويسهل القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات، وفقًا للأتي:-

التردد الخاص بالقناة فهو العرب سات.

التردد الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك يكون 11804.

معامل الترميز لقناة ناشيونال جيوغرافيك فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

التشفير: مفتوح.

استقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك فهو 11804.

كيف أنزل قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل سات وعرب سات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يسهل القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك وفقًا لما يلي:-