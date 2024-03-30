إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة باليمن استعلم عن رقم جلوسك الآن

إليك كل التفاصيل عن إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة باليمن حيث أن إثر إقدام الإدارة المركزية للامتحانات باليمن على التصديق على توزيع أرقام الجلوس لطلبة الثانوية العامة في التخصصات الأدبية والعلمية للعام الدراسي الجاري 2023/2024، شهدنا موجة من الاستفسارات من جانب الطلاب وأولياء أمورهم حول الآلية المتبعة لاستلام أرقام جلوس طلبة الصف الثالث الثانوي للعام 2024 في اليمن، بهدف تسهيل إجراءات حصول كل طالب على رقم جلوسه الخاص.

إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة باليمن

وعلى إثر زيادة الطلب على الوصول إلى هذه المعلومات، قامت الإدارة المركزية للامتحانات التي تعمل تحت مظلة وزارة التربية والتعليم باليمن بالإعلان عن خطوات مفصلة تتيح للمستخدمين الحصول على أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب عبر بوابة إلكترونية مخصصة.

خطوات الحصول على أرقام الجلوس

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة المركزية للامتحانات.

النقر على قسم الخدمات الإلكترونية الموجود ضمن القائمة.

كتابة اسم الطالب أو الطالبة الذي يراد الاستعلام عن رقم جلوسه.

تحديد المستوى الدراسي الذي ينتمي إليه الطالب.

الضغط على زر البحث لعرض تفاصيل رقم الجلوس.

ستظهر جميع المعلومات المرتبطة برقم الجلوس المطلوب.

الجدول الزمني لامتحانات الثانوية العامة

بالإضافة إلى ذلك، أفصحت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن الجدول الزمني لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، حيث من المنتظر أن تنطلق في 22 يونيو 2024، وأشارت الوزارة إلى أهمية استعداد طلاب الصف الثالث الثانوي بكفاءة لخوض هذه الامتحانات، مشجعة إياهم على المشاركة بمقترحاتهم لتنظيم جدول الامتحانات الذي من المقرر الإعلان عنه رسمياً في بداية أبريل 2024.

بعد معرفتك إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة باليمن تجدر الإشارة إلى أن استلام أرقام الجلوس يتم عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية، ومن ثم الانتقال إلى صفحة الإدارة المركزية للامتحانات، ومن المؤكد أن الامتحانات ستجرى رسمياً في منتصف يونيو وتستمر حتى منتصف يوليو 2024.