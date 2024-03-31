حدثها ونزلها الآن تردد قناة وناسة كيدز الجديدة على جميع الأقمار 2024

بكل يسر اضبط تردد قناة وناسة الجديد حيث أن في الآونة الأخيرة، لوحظ اهتمام متزايد من جانب العديد من المواطنين حول التردد الخاص بقناة وناسه بيبي، وهي واحدة من القنوات التلفزيونية التي نجحت في جذب انتباه فئة واسعة من الأطفال عبر مختلف الأعمار ومن شتى أرجاء الوطن العربي، من خلال منبرنا الإخباري، سنلقي الضوء على الترددات الخاصة بهذه القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى استعراض لأبرز البرامج والأغاني التي تقدمها القناة.

اضبط تردد قناة وناسة الجديد

السؤال الشائع بين الجمهور هو عن التردد الصحيح لقناة وناسه بيبي على النايل سات والعرب سات، حيث يسعى العديد إلى إضافة هذه القناة إلى أجهزتهم الاستقبالية، سنوفر لكم من خلال هذه الفقرات التالية تفاصيل تردد القناة، حيث يذكر أن قناة وناسه بيبي كانت في البداية تقوم ببث محتواها من أغاني وأناشيد عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، قبل أن تنتقل للبث عبر الفضائيات العربية في عام 2019، ومنذ ذلك الحين، أصبحت القناة محط أنظار ومحبة الأطفال في مختلف الدول العربية.

تردد قناة وناسه على نايل سات

اختيار القمر الصناعي: نايل سات.

إدخال تردد القناة: 11470.

ضبط معدل الاستقطاب: عمودي.

ضبط معدل الترميز: 27500.

ضبط معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسه بيبي الجديد على عرب سات

اختيار القمر الصناعي: عرب سات.

إدخال تردد القناة: 11270.

ضبط معدل الترميز: 27500.

ضبط معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

برامج وأغاني قناة وناسه بيبي

اضبط تردد قناة وناسة الجديد واستمتع بالبرامج والأغاني الخاصة بالقناة: