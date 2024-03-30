شبية الآيفون وصل.. هاتف خيالي ومن الأخر بمواصفات جذابة!.. وسعر هيصدمك

أطلقت شركة تكنو مؤخرًا هاتفها الجديد ذات المميزات الجذابة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص حول العالم، حيث غن الهاتف أطلق عليه مؤخرًا اسم Spark 20، ليتميز هذا الهاتف بأفضل المواصفات التي لا يمكن مقارنتها إلا مع هاتف الأيفون، ويأتي بتصميم مشابه له مع توافر كاميرا رئيسية تصل دقتها غلى 108 ميجابكسل.

مواصفات هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro

من أبرز المواصفات التي يمكن التعرف عليها والمتمثلة في هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro ما جاء على النحو الأتي:-

هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro يتميز بشاشة ذات مقياس 6.78 بوصة.

إضافة إلى أن الشاشة من نوع IPS LCD.

تبلغ دقة الهاتف 1080 × 2460 بكسل.

هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro ذات معالج من نوع Helio G

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندوريد 13.

معدل تحديث يبلغ تردده إلى 120 هرتز في الثانية.

الهاتف يتميز بذاكرة عشوائية رام بسعة 8 جيجابايت.

مساحة تخزين الهاتف تصل إلى 256 جيجابايت.

الهاتف لديه بصمات الأصابع مثبت على الجانب مدمج في زر الطاقة.

هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro ذات كاميرا بخلفية ثلاثية وكاميرا رئيسية تصل دقتها إلى 108 ميجابكسل.

سعر هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro

هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro يمتلك 4 خيارات من الألوان المختلفة التي منها الأسود والأبيض والذهبي والأخضر، ويتم بيعه داخل دولة الفلبين بقرابة 100 دولار امريكي أما يُعادل الـ 4800 جنيهًا مصريًا.