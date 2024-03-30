سيبهم مع لولو.. تردد قناة وناسه نايل سات 2024 لكليبات أطفال ترفيهية وتربوية على مدار الساعة

وناسة من القنوات الفضائية المحبوبة عند الأطفال الصغار، ونجد لها شعبية كبيرة بكل دول الوطن العربي، ومشتركي النايل سات نجدهم يتساءلون عن تردد قناة وناسه نايل سات، كي يتمكنوا من البحث عن القناة والوصول لها والاستمتاع بما تعرضه من محتوى على الأطفال الصغار، والجدير بالذكر أن وناسة تعرض أناشيد برسوم متحركة فقط وليست كليبات بها نجوم القناة، ونذكر لكم تردد القناة وكيفية استقبالها، تابعوا.

تردد قناة وناسه نايل سات

من ضمن قائمة قنوات الأطفال المجانية تمامًا والتي تعرض المحتوى على مدار 24 ساعة دون انقطاع هي قناة وناسة، وتقدم المحتوى التربوي التعليمي للأطفال في صورة ترفيه، أي أنشودات للرقص والترفيه وإلهاء الأطفال، وبنفس الوقت إكسابهم عادات صحيحة، وحتى تتمكنوا من لقط القناة عليكم إدخال الإحداثيات التالية في قائمة الإعدادات:

اسم القناة: Wanasat babay.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

لقط تردد قناة وناسه نايل سات

يُذكر أن البداية لقناة وناسة كانت على “يوتيوب”، ثم انتقلت القناة إلى التلفاز، بحيث تكون قريبة من المتابعين أكثر وبطريقة مجانية تمامًا، ويمكن اللقط عبر اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى قائمة الإعدادات من زر الريموت.

انقر على “إضافة قناة جديدة”، ثم حدد النايل سات.

أضف جميع الإحداثيات الخاصة بالقناة.

انقر على زر البحث فالحفظ، ستجد اسم القناة وبعدها قم بتشغيلها.

وفي حالة عدم القدرة على تنزيل القناة، يمكن الاستعانة بخبير القمر الصناعي وسيقوم بتنزيل القناة لكم، حيث أنها مجانية تمامًا وغير مشفرة ومتاحة للكل بالوطن العربي.