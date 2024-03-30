“استعلم برقمك القومي” موقع استعلام معاش تكافل وكرامة 2024 وشروط الحصول على المعاش من وزارة التضامن

موقع الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 من أهم الخدمات التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل دعم الفئات البسيطة بالمجتمع المصري، من أجل توفير حياة كريمة لهم وتساعدهم في مختلف جوانب الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، ونوضح في السطور التالية خطوات الاستعلام عن هذه المعاشات وشروط استحقاقها وتفاصيل قرار زيادتها.

موقع الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

نوضح في السطور التالية موقع الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 حتى نسهل على جميع المستفيدين التعرف على معاشاتهم، من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة:

في البداية قم بزيار ة موقع التضامن الاجتماعي مصر.

ثم اضغط على أيقونة الاستعلام.

بعدها حدد كلمة مواطن أو مواطنة.

ثم ثم سجل الرقم القومي.

وبعد ذلك انقر على أيقونة الاستعلام.

وستظهر خلال لحظات حالة القبول أو الرفض.

كما سيظهر مبلغ المعاش المتاح للشخص وفي حال رفض الطلب فسيتم إيضاح بسبب الرفض.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

بعد أن وضحنا موقع الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 يجب التنويه إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية بتوضيح شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة، وهي كما يلي:

لا بد أن يكون المتقدم حاصلا على الجنسية المصرية فقط لا غير.

ويجب ألا يوجد أي فرد بالأسرة يعمل في القطاع العام.

كما يجب ألا يكون لديه أي سجلات تجارية أو عقارات.

ويجب ألا يكون رب الأسرة مستفيدا من دعم المادي من خدمات اجتماعية أخرى.

أما بخصوص زيادة معاشات تكافل وكرامة فهي على النحو التالي تمت زيادة المعاشات التي يبلغ قدرها 500 جنيه لتصبح 625 جنيها، أما معاشات المسنين التي تكون 450 جنيها تمت زيادتها لتصبح 562.5 جنيها، وبالنسبة لمعاشات ذوي الهمم فزادت من 450 جنيها لتصبح 562.5 جنيها بالشهر معاشات تكافل وكرامة للأيتام زادت من 350 لتصبح ب 437.5 جنيه.