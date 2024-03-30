“ضحك 24 ساعة” تردد قناة توم وجيري أطفال الجديد Tom And Jerry + خطوات تنزيل القناة في رمضان

مع استمرار شهر رمضان المبارك، يبحث ملايين المتابعين حول العالم، عن أفضل القنوات الفضائية التي تقوم بإذاعة محتوى طفولي مميز، وكذلك بعض الأفلام الكرتونية التي يعشقها الكثير من الأشخاص في مختلف دول العالم العربي، ومن أكثر القنوات التي عليها بحثًا هي قناة توم وجيري أطفال، حيث إنها تعمل على تقديم محتوى متنوع ومسلي وأمن للأطفال، دون عرضها لأي مشاهد غير ملائمة.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 النايل سات 1

يمكن ضبط قناة توم وجيري أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها النايل سات، وفقًا لما نص على الأتي:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري أطفال يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة فهو 12149.

استقطاب قناة توم وجيري فهو أفقي.

معامل الترميز لقناة توم وجيري يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 العرب سات 2

ويمكنك كذلك معرفة التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال الجديد على العرب سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي هو العرب سات.

التردد الجديد لقناة توم وجيري يكون 11315.

معدل استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز لقناة توم وجيري 27500.

كيفية تنزيل قناة توم وجيري أطفال 2024 النايل سات وعرب سات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة توم وجيري اطفال، وفقًا للأتي:-