الحق شوف اسمك نزل ولا؟.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي

نقدم لكم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث يعتبر دعم الرعاية الاجتماعية أحد أبرز برامج الدعم المقدمة من الحكومة العراقية لمواطنيها من الأسر الأشد فقرًا بهدف دعمهم والارتقاء بمستواهم المعيشي وقد تم الإعلان أخيرًا عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على دعم الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يبحث الكثيرون عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالإعلان عن كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين بدعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من خلال منصة مظلتي وكذلك من خلال موقع الوزارة الرسمي عن طريق الخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من هنا .

حدد بعد ذلك تبويب الخدمات الإلكترونية.

قم بالنقر على الرعاية الاجتماعية.

حدد رقم الوجبة السابعة.

أدخل كافة البيانات بطريقة صحيحة.

حدد المحافظة التابع لها.

انقر بعد ذلك على أيقونة استعلام.

ستظهر أمامك أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، قم بتحميل هذه الكشوف بصيغة pdf,وابحث عن اسمك بين الأسماء.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدة شروط وضوابط للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وهي كالتالي: