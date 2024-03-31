“قبل ساعات من القبض” رابط الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي لشهر أبريل 2024 وموعد صرف المعاشات

رابط الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي لشهر أبريل هو واحد من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي وذلك نظراً لاقتراب موعد الصرف الخاص بمعاشات شهر أبريل 2024، حيث يسعى الجميع إلى التعرف على الموعد وقيمة الزيادة الجديدة وهل سيتم الصرف بالزيادة 15% أم لا، ومن خلال هذا المقال سنتعرف سوياً على كافة التفاصيل الخاصة بالمعاشات.

رابط الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بتدشين خدماتها الالكترونية بما فيها رابط الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي والذي تم إتاحته لجميع المستفيدين بشكل رسمي لإجراء عملية الاستعلام عن الراتب التقاعدي ومعرفة قيمة المعاش والأماكن المخصصة للصرف، وللاستعلام عن المعاشات بالزيادة الإضافية يرجى تتبع الخطوات على النحو التالي:-

اذهب إلى الرابط الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا .

. بعد تسجيل الدخول في الموقع بكتابة الرقم القومي وكلمة السر.

اختر خدمة صاحب معاش.

ثم اختر خدمات الاستعلام عن المعاش أو خدمة الاستعلام عن الزيادات الجديدة.

تظهر لك البيانات الأساسية لصاحب المعاش وقيمة الزيادة وقيمة المعاش بعد الزيادة المقررة.

موعد صرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف زيادة جديدة تقدر بنحو 15% من قيمة المعاشات لكافة المستفادين من تلك الرواتب التقاعدية، وتم تطبيق تلك الزيادة بداية من شهر مارس 2024 بدلًا من شهر يوليو، ومن المقرر أن يستمر صرف تلك الزيادات الجديدة في شهر أبريل، وعن موعد صرفها لهذا الشهر فمن المقرر أن يبدأ الصرف في اليوم الأول من شهر أبريل 2024 ولمدة 6 أيام يكون جميع المستفيدين قد صرفوا مستحقات ذلك الشهر.