“اللهم أسألك الهداية لأولادي” دعاء للأبناء في العشر الأواخر من رمضان 2024 | | أفضل دعاء لأولادي في ليلة القدر 1445

تحل علينا اليوم ثاني أفضل ليالي في الشهر الكريم وهي ليالي العشر الأواخر العظيمة، ولقداسية تلك الأيام تسارع الآباء والأمهات في البحث عن دعاء للأبناء في العشر الأواخر من رمضان 2024، فهم منبع الحياة والفرحة بالنسبة لهم سائلين الله تعالي أن يحميهم من كل شر واذى والهداية لهم بنية الاستجابة خلال تلك الليالي المباركة، وإليكم مجموعة من أفضل الأدعية.

دعاء للأبناء في العشر الأواخر من رمضان 2024

إليكم مجموعة من أفضل دعاء للأبناء في العشر الأواخر من رمضان 2024 ردده طوال تلك الأيام لعلها تأتي في ليلة القدر وتكون مستجابة بإذن الله:

اللهم امنح أبنائي اليسر والنجاح حيثما كانوا، وفي كل عمل يسعون فيه لرضاك.

اللهم اجعل أبنائي قادة مهديين، مرضيين عندك، مغفور لهم ذنوبهم، ومحسن في أحوالهم.

اللهم ارزق أولادي الهداية ونعمة البصيرة واصرف عنهم فتن الدنيا وأصحاب السوء.

اللهم إن كان رزق أبنائنا موجودًا في الأرض فأظهره لهم، وإن كان من عطاء السماء فأرسله إليهم، وإن كان قريبًا منهم فبارك فيه.

اللهم امنحهم من لطفك، واغنهم برحمتك، واجعلهم من المحظوظين بنعمك وفضلك في الدنيا والآخرة يا عزيز يا رحيم.

اللهم أسألك الهداية لأولادي، وافتح لهم دروب الخير، ودلهم على طرق النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة.

أفضل أدعية للأبناء في ليلة القدر

كما نعلم وأن ليلة القدر هي أفضل ليالي العام والتي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر لما فيها من فضل عظيم واستجابة للدعاء، ولذلك فنقدم لكم مجموعة من أفضل الأدعية للأبناء في ليلة القدر: