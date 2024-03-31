“اللهم أسألك الهداية لأولادي” دعاء للأبناء في العشر الأواخر من رمضان 2024 | | أفضل دعاء لأولادي في ليلة القدر 1445
تحل علينا اليوم ثاني أفضل ليالي في الشهر الكريم وهي ليالي العشر الأواخر العظيمة، ولقداسية تلك الأيام تسارع الآباء والأمهات في البحث عن دعاء للأبناء في العشر الأواخر من رمضان 2024، فهم منبع الحياة والفرحة بالنسبة لهم سائلين الله تعالي أن يحميهم من كل شر واذى والهداية لهم بنية الاستجابة خلال تلك الليالي المباركة، وإليكم مجموعة من أفضل الأدعية.
دعاء للأبناء في العشر الأواخر من رمضان 2024
إليكم مجموعة من أفضل دعاء للأبناء في العشر الأواخر من رمضان 2024 ردده طوال تلك الأيام لعلها تأتي في ليلة القدر وتكون مستجابة بإذن الله:
اللهم امنح أبنائي اليسر والنجاح حيثما كانوا، وفي كل عمل يسعون فيه لرضاك.
اللهم اجعل أبنائي قادة مهديين، مرضيين عندك، مغفور لهم ذنوبهم، ومحسن في أحوالهم.
اللهم ارزق أولادي الهداية ونعمة البصيرة واصرف عنهم فتن الدنيا وأصحاب السوء.
اللهم إن كان رزق أبنائنا موجودًا في الأرض فأظهره لهم، وإن كان من عطاء السماء فأرسله إليهم، وإن كان قريبًا منهم فبارك فيه.
اللهم امنحهم من لطفك، واغنهم برحمتك، واجعلهم من المحظوظين بنعمك وفضلك في الدنيا والآخرة يا عزيز يا رحيم.
اللهم أسألك الهداية لأولادي، وافتح لهم دروب الخير، ودلهم على طرق النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة.
أفضل أدعية للأبناء في ليلة القدر
كما نعلم وأن ليلة القدر هي أفضل ليالي العام والتي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر لما فيها من فضل عظيم واستجابة للدعاء، ولذلك فنقدم لكم مجموعة من أفضل الأدعية للأبناء في ليلة القدر:
- اللهم إن كانت ليلة القدر اهدي أبنائي، اللهم أرضى عنهم، اللهم ردهم إليّ ردًا جميلا، استودعتك ربي ليلة القدر ما أخاف حدوثه ولا أريده أن يحدث واستودعتك ربي كل دعوة دعيتها وفوضتها لك، اللهم أني استودعك أيامي فأريني فيها ما يسرني وأبعد عني وعن أولادي ما يضرنا، اللهم إن كانت ليلة القدر أحفظ لي أبنائي وارزقهم القناعة والرضا، ونزه قلوبهم عن التعلق بمن دونك واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك، اللهم ارزقني وارزق أبنائي وأهلينا وجميع المسلمين بركة ليلة القدر، واقسم لنا من خيرها وبركتها ورزقها وصلاح حالنا وأحوالنا برحمتك يا رحيم.
- اللهم تقبل دعائنا ولا تردنا خائبين في ليلة القدر يارب احمي أبنائي واحفظهم وأنت خير الحافظين، اللهم ارزق أبنائي وزوجي وأصدقائي وأحبتي فرحه تنسيها كل حزن وخير يعوضها عن كل حرمان وفرج يرفع عنها كل كرب وبلاء، اللهم في ليلة القدر إني استودعتك أبنائي عطر بين الناس سمعتهم وبارك في كل أيامهم وأعمالهم واجعل خيرة الناس أصحابهم واجعلهم مصدر فخرنا في دينهم ودنياهم.