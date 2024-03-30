النتيجة ظهرت؟.. رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 عموم محافظات العراق

تعتبر نتيجة الثالث المتوسط من أكثر النتائج بحثًا في الوقت الحالي، تزامنًا مع اقتراب انتهاء الإمتحانات التي شملت جميع المراحل الدراسية في دولة العراق، إضافة إلى أن وزارة التربية العراقية تولي إهتمامًا كبيرًا بهذه النتائج على أن يتم عرضها في أقرب وقت، لكي يتمكن كافة الطلبة المعنيين من الإطلاع عليها ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها لهذا العام، وفي السطور التالية نعرض لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج.

خطوات استخراج نتيجة الثالث متوسط دور اول

تتمثل أهم خطوات القيام بإستخراج نتائج الثالث المتوسط في دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

أن تقوم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

بعدها يُرجى إدخال رمز التحقق المرئي في خانة البحث.

القيام بإختيار المرحلة الدراسية.

ومن ثم يُرجى اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

القيام بكتابة جميع المعلومات الخاصة بالطالب مثل الرقم الإمتحاني والإسم رباعي.

الضغط في النهاية على زر “بحث”.

لتتمكن من استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة.

نتيجة الثالث متوسط الدور الأول

يمكنك عرض نتائج الثالث المتوسط دور أول في دولة العراق، وفقًا للخطوات الأتيه:-