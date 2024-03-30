نزل pdf كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق

الرعاية الاجتماعية في العراق، هي من أكثر المنح التي تم إطلاقها لملايين المواطنين في جميع المحافظات العراقية، لتعتبر من أكثر البرامج الداعمة للعديد من الأشخاص خاصة من الأسر أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بما يوفر حياة كريمة ودعم ملائم على مدار فترة التسجيل في البرنامج، إضافة إلى أن الجميع في حالة إنتظار كبيرة لعرض الوجبة السابعة التي طال انتظارها ومن المتوقع ظهورها في الأيام القليلة المقبلة.

خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

جاءت أهم خطوات القيام بالإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفقًا لما يلي:-

أن تقوم بالذهاب لمنصة مظلتي.

إدخال رمز التحقق المرئي في الصفحة الرئيسية.

ليتم التوجه إلى الصفحة التالية من المنصة.

اختيار الوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها.

تحديد المحافظة المقيم بها الشخص المتقدم.

القيام بكتابة جميع البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية سيتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

ولكي يسهل القيام بالتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبات الجديدة، لابد من انطباق الشروط المتمثلة في الأتي:-