ما هو موعد صرف الرواتب في شهر أبريل؟ وما صحة أخبار زيادة جداول الراتب؟
ما هو موعد صرف الرواتب في شهر أبريل؟ وما صحة أخبار زيادة جداول الراتب؟
أعلنت وزارة المالية السعودية تغيير موعد صرف رواتب شهر أبريل للقطاعين المدني والعسكري، وكشفت الوزارة عن السبب وحسمت الشائعات المتداولة حول صرف زيادة للموظفين، وجاء هذا التغيير في الموعد بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة عيد الفطر، وفيما يلي موعد صرف الرواتب بعد التعديل.
ما هو موعد صرف الرواتب في أبريل؟
حددت وزارة المالية السعودية اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي كموعد شهري لصرف رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، ومع ذلك، أكدت الوزارة أنه في حال تزامن موعد الصرف مع عطلة نهاية الأسبوع، فسيتم تأخير أو تقديم الموعد بيوم واحد، وبناءً على ذلك، سيتم صرف راتب شهر أبريل يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024.
ما حقيقة زيادة المرتبات؟ وهل تم تغيير جدول الرواتب؟
توضح وزارة المالية السعودية حقيقة الشائعات المتداولة حول صرف زيادة مالية في رواتب الموظفين لشهر أبريل، مؤكدة أن الرواتب تصرف بالمبالغ المعتادة دون وجود أي مصدر رسمي أو أمر ملكي يدعم صرف أي زيادة، وبالتالي يعتبر كل ما يتم تداوله بشأن الزيادة غير رسمي ومجرد شائعات.
كما أعلنت وزارة المالية السعودية عن جدول رواتب الموظفين العام بناءً على أمر ملكي، حيث يتفاوت مبلغ الراتب من موظف إلى آخر وفقاً للدرجة الوظيفية التي يحملها كل موظف، ويتم تقديمه على النحو التالي:
- راتب الموظف في المرتبة الأولى يتراوح بين 3000 ريال سعودي و4890 ريال سعودي.
- راتب الموظف في المرتبة الثانية يبدأ من 3430 ريال سعودي ويصل إلى 5740 ريال سعودي.
- أما راتب موظفي المرتبة الثالثة فيتراوح بين 3945 ريال سعودي و6605 ريال سعودي.
- بالنسبة لموظفي الدرجة الرابعة، تتراوح قيمة الرواتب بين 4530 ريال سعودي كحد أدنى و7750 ريال سعودي كحد أقصى.
- أما قيمة رواتب العاملين في المرتبة الخامسة فتتراوح بين 5240 ريال سعودي و8950 ريال سعودي.