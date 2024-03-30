ما هو موعد صرف الرواتب في شهر أبريل؟ وما صحة أخبار زيادة جداول الراتب؟

أعلنت وزارة المالية السعودية تغيير موعد صرف رواتب شهر أبريل للقطاعين المدني والعسكري، وكشفت الوزارة عن السبب وحسمت الشائعات المتداولة حول صرف زيادة للموظفين، وجاء هذا التغيير في الموعد بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة عيد الفطر، وفيما يلي موعد صرف الرواتب بعد التعديل.

ما هو موعد صرف الرواتب في أبريل؟

حددت وزارة المالية السعودية اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي كموعد شهري لصرف رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، ومع ذلك، أكدت الوزارة أنه في حال تزامن موعد الصرف مع عطلة نهاية الأسبوع، فسيتم تأخير أو تقديم الموعد بيوم واحد، وبناءً على ذلك، سيتم صرف راتب شهر أبريل يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024.

ما حقيقة زيادة المرتبات؟ وهل تم تغيير جدول الرواتب؟

توضح وزارة المالية السعودية حقيقة الشائعات المتداولة حول صرف زيادة مالية في رواتب الموظفين لشهر أبريل، مؤكدة أن الرواتب تصرف بالمبالغ المعتادة دون وجود أي مصدر رسمي أو أمر ملكي يدعم صرف أي زيادة، وبالتالي يعتبر كل ما يتم تداوله بشأن الزيادة غير رسمي ومجرد شائعات.

كما أعلنت وزارة المالية السعودية عن جدول رواتب الموظفين العام بناءً على أمر ملكي، حيث يتفاوت مبلغ الراتب من موظف إلى آخر وفقاً للدرجة الوظيفية التي يحملها كل موظف، ويتم تقديمه على النحو التالي: