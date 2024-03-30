تحميل pdf.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والاخيرة عبر منصة مظلتي الرسمية

تلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إستفسار العديد من المواطنين العراقيين حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وذلك بعد أن تقدم أعداد كبيرة منهم بتقديم طلب للحصول على الوجبة السابعة والتي تقوم بتوزيعها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقًا لبرنامج الرعاية الاجتماعية، والذي أطلقته الوزارة منذ فترة لدعم الأخوة في العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

ينشر لكم موقع البديل خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ثم بعد ذلك توجه إلى الصفحة الرسمية لبرنامج الرعاية الاجتماعية ثم قم باختيار “الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة” قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم بعد ذلك تظهر لك كلمة “بحث” قم بضغط عليها و اكتب رقم الهوية الوطنية الخاصة بك عليك أن تتأكد بأنك قمت بكتابة اسمك بالكامل بشكل صحيح في الخانة المخصصة لهُ وأخيرًا انتظر قليلاً وسوف تظهر لك قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، ويمكنك بعد ذلك حفظها على جهازك من خلال “تحميل الكشوفات” Pdf

شروط الحصول على الوجبة السابعة والأخيرة

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مجموعة من الشروط والأوراق المطلوبة من أجل الحصول على الوجبة السابعة والأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية وهي: