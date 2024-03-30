إليكم طريقة دفع الزكاة لعيد الفطر بواسطة تطبيق زكاتي في السعودية لعام 1445

مع اقتراب عيد الفطر المبارك لعام 2024-1445، يسعى المواطنون السعوديون إلى إيجاد طريقة بسيطة وسريعة لدفع زكاة الفطر، وحرصاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تسهيل هذا الواجب الديني، قامت بتوفير إمكانية دفع الزكاة بشكل إلكتروني عبر تطبيق “زكاتي”، وبفضل هذه الخدمة يمكن للأفراد إخراج زكاة الفطر بسرعة وسهولة من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان، وفيما يلي من الفقرات سنقدم خطوات دفع زكاة الفطر بشكل إلكتروني عبر تطبيق “زكاتي”.

شرح طريقة دفع الزكاة عبر تطبيق زكاتي في السعودية

توفر تطبيق زكاتي لعام 2024 حلاً سهلاً وسريعاً لدفع زكاة الفطر بشكل إلكتروني في المملكة العربية السعودية، فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها لاستخدام التطبيق لدفع زكاة الفطر:

قم بتنزيل تطبيق زكاتي من متجر جوجل بلاي أو متجر آب ستور فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور انقر على أيقونة “حساب الزكاة”، ثم أضف عدد أفراد الأسرة الذين ترغب في دفع زكاة الفطر عنهم انقر على أيقونة “الدفع”، ثم حدد طريقة الدفع المفضلة لديك (بطاقة ائتمانية، تحويل بنكي)

بعد إتمام عملية الدفع بنجاح، ستتلقى رسالة تأكيد على هاتفك الجوال.

كم تبلغ قيمة زكاة عيد الفطر في السعودية لعام 1445؟

قيمة زكاة الفطر في المملكة العربية السعودية لعام 2024-1445 مبنية على ما ذكر في الحديث النبوي الشريف، حيث يعادل صاع من غالب قوت الناس في البلاد، والصاع يعادل بين 2,5 إلى 3 كيلوجرامات، يتم حساب زكاة الفطر في المملكة من الأرز أو القمح، ويمكن إخراجها عينياً بالمواد المحددة أو نقداً بحساب قيمة الصاع المذكورة، والتي تتراوح بين 20 إلى 30 ريالاً سعودياً حسب القيمة المحلية.