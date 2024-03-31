“القبض على الأبواب” موعد صرف معاشات ابريل 2024 بالزيادة الجديدة 15%.. هتعيد وانت قابض

أعلنت وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة رسمياً وذلك بعد تعدد التساؤلات من جانب المستفادين من تلك الرواتب ما إن كان هناك تبكير في الصرف أم لا، خاصة وأن تلك الفترة هي فترة مناسبات عديدة جداً ولعل المناسبة الأهم التي ينتظرها المواطنين هي عيد الفطر المبارك الذي يحل علينا خلال أقل من 10 أيام، حيث يرغب الجميع في تلبية طلبات واحتياجات المنزل والأبناء وغيرها، ونتابع معكم التفاصيل خلال الآتي.

موعد صرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة

من المقرر أن يأتي موعد صرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة من اليوم الأول من شهر ابريل ويستمر الصرف حتى اليوم السابع من الشهر وبذلك يكون قبض جميع المواطنين المستفيدين من رواتب التقاعد قبل العيد، والجدير بالذكر أن تلك الزيادة جاءت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أفاد بمنح أصحاب المعاشات والمتقاعدين زيادة بقيمة 15% في إطار مجريات العصر الحالي نتيجة لارتفاع الأسعار وتعنت الظروف المعيشية. وكان من المقرر أن يتم صرف تلك الزيادة الجديدة بداية من شهر يوليو القادم إلا أن سيادة الرئيس قد وجه بصرفها مع معاشات شهر مارس الماضي ويستمر الصرف خلال هذا الشهر الجاري.

الاستعلام عن معاشات شهر إبريل 2024

أشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستعلام عن معاشات شهر ابريل 2024 بالرقم القومي لجميع المستفيدين، وذلك من خلال إتباع مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في الآتي:-