“شوف هتقبض كام” حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة لشهر إبريل 2024 وحقيقة تبكير موعد الصرف

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الكبير عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث يتساءل الجميع عن حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل 2024 وهل تم تبكير موعد الصرف أم لا، ومن جانبها فأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي والمسؤولة بشكل كامل عن صرف مستحقات المواطنين المستفيدين من تلك المعاشات عن الحقيقة الكاملة والقرار النهائي لها، وذلك ما سنتابعه سوياً في السطور القادمة.

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل 2024 مؤكدة على أنه لا صحة لما يتردد بهذا الشأن مؤكدة أنه لن يتم صرف أي زيادة سوا الزيادة المقررة بنسبة 15% بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس 2024.

حقيقة تبكير صرف معاش تكافل وكرامة

بعد التعرف على حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل 2024 فنتطرق الآن إلى السؤال الأخر المتردد بشكل كبير جداً وهو حقيقة تبكير صرف معاشات تكافل وكرامة، حيث أكدت الوزارة أيضاً أن كل هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأن الموعد الرسمي لصرف مستحقات شهر أبريل للمستفيدين هو اليوم الخامس عشر من الشهر كما هو مقرر لكل شهر، وحتى الآن لا يوجد نية لتبكير صرف المعاشات قبل عيد الفطر المبارك.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة 2024

من المعلوم أن الوزارة قد قامت بتعيين الأماكن الخاصة بصرف معاشات تكافل وكرامة من خلالها للتسهيل على المواطنين، والتي سنذكرها في الشكل الآتي: