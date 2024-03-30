متاح الان.. رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 عبر موقع شؤون البطاقة الوطنية الموحدة moi.gov.iq

أعلنت وزارة الداخلية داخل العراق بإتاحة رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 حيث تعتبر تلك البطاقة هامة لكافة المواطنين لأنها تعد بمثابة بطاقة تعريفية لكل مواطن داخل الدولة، ومن خلال تقديم تلك الخدمة بشكل إلكتروني يتضح لنا أن الحكومة العراقية تعمل على مواكبة التحول الرقمي الذي يقوم بها العديد من الدول للتطوير، حيث يسهل على جميع المواطنين حجز تلك البطاقة وفقًا لبعض الشروط الموضوعة من قبل الوزارة، حتى يتمن من حجزها فقط الفئات المستحقة، ومن خلال مقالنا نتعرف على العديد من التفاصيل.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

يبحث عدد كبير من المواطنين داخل الدولة العراقية عن رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 فهي إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقديمها وزارة الداخلية لكي يتمكن الجميع من امتلاكها بسهولة، وتكون طريقة الحجز كما يلي:

ادخل إلى موقع شؤون البطاقة الوطنية الموحدة من هنا بطريقة مباشرة.

بعد تسجيل الدخول بنجاح يتم الضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

قم بالضغط على زر حجز مواعيد البطاقة الوطنية.

بعد تحميل الصفحة تظهر أمامك كافة المواعيد المتاحة لدى الشؤون لتقديم الخدمة إليك.

قم باختيار الموعد الذي يتناسب معك، ومن ثم اضغط على أيقونة تأكيد الحجز.

قم بطباعة الإيصال الخاص بالحجز، حيث يلزم أن يتم تقديمه إلى الهيئة عند الذهاب في الموعد المحدد لاستلام البطاقة.

شروط حجز البطاقة الوطنية بالعراق

يوجد عدد من الشروط التي على الفرد الذي يريد حجز البطاقة أن يتمتع بها ولا يمكن قبول طلبه في حال عدم توافرها بشكل كامل، ومن أهم تلك الشروط تكون كما يلي: