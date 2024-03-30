اخيرا.. اضافة ميزة جديدة في واتساب عمر 2024 يُبهر الجميع بثوبه الجديد سابق الكل في معرفته

يعد واتساب عمر من أهم التطبيقات التي يتمتع بالعديد من المزايا، حيث انتشر خلال الفترة الأخيرة خبر عن وجود ميزة جديدة في واتساب عمر، لذلك أخذ عدد كبير من حاملي الهاتف البحث عن الرابط الذي يمكن من خلاله تحميل التطبيق على هواتفهم للاستفادة من تلك المزايا الجديدة والتمتع بها في كافة الأوقات، حيث يعرف أنه إحدى النسخ المعدلة من الواتساب الأصلي إلا أن الكثير يعتمد عليه في مراسلة جميع الأصدقاء، ومن خلال مقالنا نقدم لكم أهم تفاصيل هذا التطبيق وطريقة تحميله على الهاتف.

ميزة جديدة في واتساب عمر

يتمتع عدد كبير من مالكي الهواتف المحمولة باستخدام ميزة جديدة في واتساب عمر لا توجد لدى الكثير من النسخ الأخرى لهذا التطبيق، حيث يعرف أنه من التطبيقات المليئة بالمزايا التي تجعله النسخة الوحيدة المستخدمة من قبل آلاف الأشخاص، ومن ضمن تلك المزايا المعروف عن التطبيق تكون كما يلي:

امتلاك القدر العالي من الآمان مثلما يمتلك تطبيق الواتساب الأصلي.

التمكن من تشغيل أكثر من رقم على التطبيق ذاته.

سهولة حفظ الحالة المتاحة لدى الأصدقاء على هاتفك والاحتفاظ بها.

يمكن أيضًا أن يتم إخفاء أنك تقوم بتسجيل صوتي لأصدقاء.

يسهل عليك أن تقوم بإرجاع كافة الرسائل التي قمت بحذفها.

يمكن أيضًا أن تقوم بإخفاء الرسائل السرية بسهولة.

التمتع بخصوصية كبيرة من خلال إخفاء أنك متصل الآن على التطبيق.

يسهل عليك اكتشاف من قام بزيارة الصفحة الخاصة بك، وكذلك الحصول على إشعار أن الصديق متصل الآن.

طريقة تحميل تطبيق واتساب عمر على الهاتف

لكي يتم تحميل الهاتف الخاص بك عليك إتباع بعض الخطوات الأساسية هي التي تساعد في إتمام ذلك بسهولة، حيث تكون تلك الخطوات كالتالي: