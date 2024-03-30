اخيرا وبعد طول انتظار.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من منصة مظلتي

تعد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من الخدمات التي يبحث عنها العديد من المواطنين داخل الدولة العراقية، حيث تهتم الحكومة بتقديم المنح المالية إلى كافة الأسر التي تحتاج إليها وفقًا لعدد من الشروط التي يتم من خلالها الموافقة على الطلب الخاص بهم، فمن المعروف يوجد عدد من الأسر تعاني من الظروف العصيبة التي بها الاقتصاد داخل الدول المختلفة، لذلك يهتم جميع الدول بتوفير الخدمات المالية التي تساعدهم في الإمرار منها، ولعل الحكومة العراقية واحدة من تلك الحكومات ومن خلال مقالنا نوفر لكم كافة تفاصيل الخدمة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يبحث عدد من الأسر عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حيث يتم الإعلان عنها من قبل الجهة المختصة على موقع مظلتي الذي يعد من أشهر المواقع التي تقدم الحكومة العراقية الخدمات الخاصة بها من خلاله، وتكون طريقة الاستعلام عن تلك الوجبة كما يلي:

ادخل إلى موقع مظلتي في البداية من هنا بشكل مباشر.

يتم اختيار خدمة الرعاية الاجتماعية بعد النجاح في تسجيل الدخول على الموقع.

اختر من القائمة التي تظهر أمامك زر أسماء المشمولين بالرعاية ومن ثم اختر رقم الوجبة التي تبحث عنها وهي الوجبة السابعة.

اكتب جميع البيانات التي يطلبها منك الموقع.

اختر المحافظة التي تقيم بها.

يتم الضغط على زر تحميل الكشوفات التي سوف تظهر لك.

بعد انتهاء التحميل أبحث عن الاسم الخاص بك حتى تصل إليه.

شروط الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يوجد عدد من الشروط المفروضة من قبل الحكومة العراقية حتى يتم التمكن من صرف الوجبة السابعة من الرعاية من قبل جميع المستحقين، وتكون كما يلي: