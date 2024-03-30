“خلاص باقي ساعات!!”.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 لشهر نيسان بالزيادة الجديدة ورابط الاستعلام عن الراتب

تساءل العديد من مواطني العراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 لشهر أبريل خلال الآونة الأخيرة، ويتوقع الكثير منهم زيادة في الراتب، ولهذا يتطلع المواطنون إلى رفع الحد الأدنى للمبلغ المستلم لتلبية احتياجاتهم بسبب ارتفاع الأسعار، وتتراوح قيمة الزيادة 10٪ ويمكن للمواطنين من خلال هذه الزيادة تحسين مستوى الحياة الاجتماعية، وفي هذا الصدد سوف نوضح كافة التفاصيل عن موعد صرف هذه الرواتب إلى جانب كيفية الاستعلام عنها.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يعد موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 لشهر أبريل يعد من الأمور الضرورية التي تشغل بال الكثيرين، خاصة مع الزيادة الملحوظة في قيمتها التي وصلت إلى 10%، وقد أكد البعض أن بعض المتقاعدين سيحصلون على مبلغ إضافي يصل إلى 45 ألف دينار، مقارنة بالمبالغ التي كانوا يتلقونها سابقًا، وسوف يتقاضون هذه الرواتب في أول شهر أبريل القادم ولانية لتبكير موعد صرفها، لاشك أن زيادة رواتب المتقاعدين يساهم في تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل خاصةً بعد تداول الأخبار التي تشير إلى أن بعض الزيادات قد تصل إلى 20% بدلاً من 10%، وهذا يساعدهم في التحضير لعيد الفطر المبارك بشكل كبير.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وبعد أن أوضحنا موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 يمكننا الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة من خلال اتباع الخطوات التالية: