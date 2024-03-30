شوف اسمك ضمن الوجبة الجديدة … اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم المحافظات العراقية

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم المحافظات العراقية، ومن جانب أخر ينتظر الجميع إعلان موعد الصرف الدعم الذي أقرته لهم الوزارة، في حين أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم للفئات التي وافقت الشروط التي وضعتها للمشمولين بدعم الرعاية الاجتماعية، ومن خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل الوجبة الجديدة كما بينتها الوزارة.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية مجموعة من الشروط والمعايير لقبول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والتي منها ما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون مقيما في العراق إقامة دائمة.

أن يكون من الأسر الفقيرة.

لا يكون لديه أصول ذات قيمة عالية.

لم يحصل على دعم أخر من الحكومة.

أن يكون من الفئات التي اختصتها الرعاية بالدعم.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

استعلم عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال موقع منصة مظلتي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي. قم بالضغط على نظام الحماة الاجتماعية. اختر برامج الرعاية الاجتماعية. أدخل جميع البيانات المطلوبة والتي منها رَقَم البطاقة الزكية ورقم الهُوِيَّة الوطنية وتحديد الوجبة. اضغط استعلام، ليتم عرض كشوفات الوجبة الأخيرة من وجبات الرعاية والتي تمكنك من الاطلاع على اسماء الوجبة الأخيرة.

موعد إعلان الوجبة الجديدة للرعاية الاجتماعية

كما بين وزير العمل في خطاب له على إحدى القنوات التلفزيونية أن وجبات الرعاية الاجتماعية يتم صرفها على فترات، كما أكد انه لكي يتم صرف ذه الوجبات لابد من مراجعة اسماء جميع الذين شملتهم الوجبة والتأكد من استحقاقهم للدعم، كما أنه لابد من مراجعة وزارة المالية للتأكد من توفير مبالغ الدعم، بعدها مباشرة يتم الإعلان عن اسماء الراية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.