LINK “كشوفات PDF” أخيرًا ظهرت كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية

رابط الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق، أصبح البحث عن الرعاية الاجتماعية وسيلة حيوية للعديد من المواطنين، لضمان حياة كريمة ومستقرة، تعد رعاية الحكومة للفئات الأكثر احتياجا، من الخطوات الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من العبء المالي على الأسر، يمكن للمواطنين العراقيين الحصول على المعلومات الدقيقة والشاملة بسهولة، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة للجميع.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

لتسهيل هذه العملية وجعلها أكثر شفافية وسهولة، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية منصة “مظلتي”، والتي تعد المنصة الرسمية للاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، يمكن للمواطنين العراقيين الوصول إلى هذه المنصة، لمعرفة ما إذا كانوا مشمولين بالرعاية الاجتماعية أم لا، تعتبر منصة “مظلتي”، خطوة هامة نحو تطوير الخدمات الاجتماعية في العراق، وجعلها أكثر شمولية وفعالية. بفضل هذه المنصة

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

للقيام بالاستعلام عن ملفات الرعاية الاجتماعية، يجب على المستخدمين زيارة المنصة الإلكترونية “مظلتي” واتباع الخطوات الموضحة، بعد اختيار قسم الرعاية الاجتماعية، سيطلب منك إدخال بياناتك الشخصية ورقم الوجبة المخصصة لك، وبعد ذلك يمكنك الضغط على زر “استعلام” لمعرفة حالة طلبك.

كيفية البحث عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

للتحقق من أسماء المواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية للعام الحالي 2024، يرجى اتباع الخطوات البسيطة التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لمنصة “مظلتي” من خلال النقر على هذا الرابط.

عند الوصول إلى الصفحة الرئيسية للموقع، قم بالبحث عن قسم “مظلتي الإلكترونية”.

بعد العثور على القسم المناسب، انتقل إلى خيار “استعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية” وقم بالضغط عليه.

سيتم طلب منك إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، الرقم، ورقم الهوية الشخصية، يرجى التأكد من إدخال هذه البيانات بدقة وصحة.

بعد إكمال البيانات، قم بالضغط على زر “الاستعلام” للبحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، من خلال هذه الخطوة، ستتمكن من التحقق من مدى استحقاقك للدعم الاجتماعي لهذا العام.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك بسهولة ويسر التأكد من حالتك ومدى استحقاقك للرعاية الاجتماعية في العام 2024.