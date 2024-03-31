“5 ميزات جبارة” مميزات مخفية في واتساب الجديد 2024 التحديث الأخير.. تعرف عليها

أعلنت شركة واتساب Whats app عن وجود تحديثات طرأت على التطبيق وعن مميزات مخفية في واتساب الجديد 2024، فقد وفرت الشركة تقنيات حديثة خاصة بالأمان والخصوصية التي تعد أهم اهتمامات المستخدمين لضمان عدم التعرض للاختراق أو الاحتيال الذي يحدث كثيرًا، والجدير بالذكر أن تطبيق واتساب يكثر استخدامه في التواصل بشكل يومي ومكثف، ونوفر لكم من خلال هذا المقال كافة التحديثات الأخيرة الخاصة بهذا التطبيق.

مميزات مخفية في واتساب الجديد 2024

نكشف معكم مميزات مخفية في واتساب الجديد 2024 بعد التحديثات الأخيرة التي أطلقتها الشركة في الأيام القليلة الماضية لمستخدميها، ومن أهمها:-

تم إضافة خاصية قفل الدردشات من خلال إنشاء رقم سري مكون من 6 أرقام. تفعيل خاصية إخفاء الدردشات بواسطة الرقم السري الخاص بك. تنشيط خاصية مشاركة الشاشة من خلال مكالمة الفيديو لتوضيح الرؤية الكاملة للشاشة الرئيسية للموبايل. إضافة تقنية إخفاء الرسائل المتلازم معها الأمان والخصوصية العالية. تفعيل وضع التخفي من خلال عدم معرفة آخر ظهور لك لجهات اتصالك. توفر إمكانية تفعيل حساب الواتساب الخاص بك عبر جهازين عبر إجراء عملية ربطهم ببعض. قراءة الرسائل المرسلة بدون معرفة الطرف الأخر بذلك. وأخيراً إمكانية تثبيت إحدى الرسائل “حد أقصى 3 رسائل” في الدردشة الواحدة، لتظهر مثبته في أعلى المحادثة.

تحميل تحديث واتساب الجديد 2024

للحصول على أفضل مميزات مخفية في واتساب الجديد 2024 التحديث الأخير يتطلب منك إتباع مجموعة الخطوات التالية بشكل صحيح، لتتمكن من تحميل التحديث بدون حدوث أي مشكلات، وهي:-