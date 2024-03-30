PDF دور على اسمك.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر رابط منصة مظلتي في كل المحافظات

ارتفعت مؤشرات البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الساعات الراهنة من قبل كافة المواطنين في كل ربوع العراق حيث يترقبون بفارغ الصبر إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن هذه الدفعة الأخيرة، حيث ستقدم الحكومة العراقية هذا الدعم للأشخاص الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا بهدف مساعدتهم في العيش بكرامة وتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، ويستهدف البرنامج الفئات المستحقة مثل الأرامل، والمطلقات، والأسر الفقيرة، وغيرهم من المحتاجين، وتلك الخطوة تعكس التزام الحكومة العراقية بتقديم الدعم لأولئك الذين يعانون من الظروف الصعبة، وتؤكد على أهمية العيش بكرامة لجميع المواطنين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حتى وقتنا الحالي لم تعلن الوزارة عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حيث إنها تراجع كافة الطلبات التي تلقتها من المواطنين الذين يسعون للاستفادة من هذا الدعم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه القوائم في الأيام القادمة، والجدير بالقول أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين العراقيين، بما في ذلك برنامج الرعاية الاجتماعية، ولكن للحصول على هذا الدعم يجب توفير جميع الضمانات والشروط المطلوبة، وتكون على النحو التالي:

أن يكون المتقدم ذا جنسية عراقية.

لا يمكن الموافقة على طلب الرعاية الاجتماعية في العراق إذا كان عدد أفراد الأسرة أقل من 4 أفراد.

يفضل أن يكون عمر المتقدم مناسبًا بدايةً من 15 عامًا حتى 55 عامًا للنساء، ومن 18 إلى 60 عامًا للرجال.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وتكون على النحو التالي: