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عبر منصة “مظلتي”.. خطوات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 وأهم الشروط المطلوبة في التقديم للحصول على الدعم
شروط التقديم الرعاية الاجتماعية في العراق
هناك عدة شروط قد كشفت عنها الرعاية الاجتماعية للراغبين في التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية، ومن بين أهم هذه الشروط:
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، ولا يزيد عن 60 عامًا.
- يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية.
- يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في العراق بشكل دائم.
- يجب ألا يمتلك المتقدم أي ممتلكات ثمينة.
- يجب أن لا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن الحد المانع الذي حدده القانون الخاص بالرعاية الاجتماعية.
- يجب أن تكون الأسرة مكونة من أربعة أفراد على الأقل.
تلك هي الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية من قبل الرعاية الاجتماعية في العراق.
المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم الرعاية الاجتماعية
بعد استيفاء المستندات والوثائق المطلوبة التي حددتها وزارة العراق، يتاح للمواطنين التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية، تتمثل المستندات والأوراق المطلوبة في:
- صورة من البطاقة الوطنية.
- أوراق تثبت قيمة المرتب.
- وثيقة تثبت محل السكن مثل فاتورة الكهرباء أو الماء.
- شهادة ميلاد لكل فرد داخل الأسرة.
بعد تجميع هذه المستندات والوثائق، يمكن للمواطنين التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية وفقًا لإجراءات الوزارة.