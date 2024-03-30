عبر منصة “مظلتي”.. خطوات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 وأهم الشروط المطلوبة في التقديم للحصول على الدعم

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تعلن عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الذين يستوفون جميع الضوابط والشروط للحصول على الوجبة الأخيرة من الدعم الاجتماعي، يتم التحقق من الطلبات المقدمة من خلال عدة جهات حكومية لضمان حياة كريمة بلا احتياجات، للاستعلام عن الأسماء، يمكن اتباع الخطوات التالية:

يترقب العديد من المواطنين إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024، تدير الوزارة هذه الوجبة وتنشر كشوفها بانتظام شهريًا عبر الرابط الرقمي المخصص لهذه الخدمة، تستهدف هذه الوجبة الأسر الفقيرة من الأرامل والمطلقات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف رفع مستوى معيشتهم والحد من حالات الفقر، وتعزيز العدالة الاجتماعية عبر توفير احتياجاتهم الأساسية.

شروط التقديم الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك عدة شروط قد كشفت عنها الرعاية الاجتماعية للراغبين في التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية، ومن بين أهم هذه الشروط:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، ولا يزيد عن 60 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في العراق بشكل دائم.

يجب ألا يمتلك المتقدم أي ممتلكات ثمينة.

يجب أن لا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن الحد المانع الذي حدده القانون الخاص بالرعاية الاجتماعية.

يجب أن تكون الأسرة مكونة من أربعة أفراد على الأقل.

تلك هي الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية من قبل الرعاية الاجتماعية في العراق.

المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم الرعاية الاجتماعية

بعد استيفاء المستندات والوثائق المطلوبة التي حددتها وزارة العراق، يتاح للمواطنين التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية، تتمثل المستندات والأوراق المطلوبة في:

صورة من البطاقة الوطنية.

أوراق تثبت قيمة المرتب.

وثيقة تثبت محل السكن مثل فاتورة الكهرباء أو الماء.

شهادة ميلاد لكل فرد داخل الأسرة.

بعد تجميع هذه المستندات والوثائق، يمكن للمواطنين التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية وفقًا لإجراءات الوزارة.