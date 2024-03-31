تكنولوجيا

“اكتشف الروعة والأناقة مع Xiaomi Civi 4 Pro: الهاتف الذكي الذي يجمع بين الأداء الفائق والتصميم المبتكر بسعر لا يُقاوم

صورة bdalhady bdalhadyمنذ 7 دقائق
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 يُعتبر هاتف Xiaomi Civi 4 Pro تحفة فنية تجمع بين الإبداع التكنولوجي والأناقة العصرية، مُقدمًا تجربة استخدام متميزة بسعر ينافس الكبار في عالم الهواتف الذكية، مع مواصفات تقنية رائدة وتصميم جذاب، يُعد هذا الهاتف خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن جودة عالية دون التنازل عن القيمة.

 

المواصفات

الشاشة6.55 بوصة AMOLED، دقة 1236×2750
المعالجSnapdragon 8s Gen 3
الذاكرةحتى 16GB RAM، و512GB تخزين داخلي
الكاميرا الخلفيةثلاثية 50MP+50MP+12MP، عدسات Leica
الكاميرا الأماميةمزدوجة 32MP
البطارية4700mAh، شحن سريع 67W
النظامAndroid 14، HyperOS

المميزات

  1. شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz وسطوع يصل إلى 3000 nits.
  2. تصميم مبتكر مع خيارات ألوان جذابة.
  3. معالج Snapdragon 8s Gen 3 القوي لأداء متميز.
  4. نظام كاميرا Leica المتقدم لصور فوتوغرافية احترافية.
  5. خيارات ذاكرة واسعة تصل إلى 16GB RAM.
  6. تجربة صوتية غامرة مع مكبرات صوت ستيريو.
  7. دعم الشحن السريع بقوة 67W.
  8. نظام HyperOS المبني على Android 14 لتجربة مستخدم سلسة.
  9. تصميم أنيق وخفيف الوزن.
  10. دعم الاتصالات الحديثة مثل 5G وWi-Fi 6.
  11. سعر الهاتف.. 15660جنية مصري

العيوب

  1. عدم دعم الشحن اللاسلكي أو العكسي.
  2. غياب فتحة بطاقة microSD.
  3. لا يوجد مقاومة للماء والغبار.
  4. عدم وجود منفذ الصوت 3.5mm.
  5. الكاميرا لا تدعم التقريب البصري.
  6. الشاشة ليست مقاومة للخدش.
  7. البطارية غير قابلة للإزالة.
  8. السعر قد يكون مرتفعًا بالنسبة لبعض المستخدمين.

في النهاية، يُعد هاتف Xiaomi Civi 4 Pro إضافة قيمة لسوق الهواتف الذكية، مُقدمًا مزيجًا مثاليًا من الأداء العالي والتصميم الأنيق بسعر تنافسي، إنه خيار لا يُمكن تجاهله لمحبي التكنولوجيا والتصوير الفوتوغرافي، ويُعتبر خطوة مهمة نحو مستقبل الهواتف الذكية المتطورة.

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صورة bdalhady bdalhadyمنذ 7 دقائق
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