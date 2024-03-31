“اكتشف الروعة والأناقة مع Xiaomi Civi 4 Pro: الهاتف الذكي الذي يجمع بين الأداء الفائق والتصميم المبتكر بسعر لا يُقاوم

يُعتبر هاتف Xiaomi Civi 4 Pro تحفة فنية تجمع بين الإبداع التكنولوجي والأناقة العصرية، مُقدمًا تجربة استخدام متميزة بسعر ينافس الكبار في عالم الهواتف الذكية، مع مواصفات تقنية رائدة وتصميم جذاب، يُعد هذا الهاتف خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن جودة عالية دون التنازل عن القيمة.

المواصفات

الشاشة 6.55 بوصة AMOLED، دقة 1236×2750 المعالج Snapdragon 8s Gen 3 الذاكرة حتى 16GB RAM، و512GB تخزين داخلي الكاميرا الخلفية ثلاثية 50MP+50MP+12MP، عدسات Leica الكاميرا الأمامية مزدوجة 32MP البطارية 4700mAh، شحن سريع 67W النظام Android 14، HyperOS

المميزات

شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz وسطوع يصل إلى 3000 nits. تصميم مبتكر مع خيارات ألوان جذابة. معالج Snapdragon 8s Gen 3 القوي لأداء متميز. نظام كاميرا Leica المتقدم لصور فوتوغرافية احترافية. خيارات ذاكرة واسعة تصل إلى 16GB RAM. تجربة صوتية غامرة مع مكبرات صوت ستيريو. دعم الشحن السريع بقوة 67W. نظام HyperOS المبني على Android 14 لتجربة مستخدم سلسة. تصميم أنيق وخفيف الوزن. دعم الاتصالات الحديثة مثل 5G وWi-Fi 6. سعر الهاتف.. 15660جنية مصري

العيوب

عدم دعم الشحن اللاسلكي أو العكسي. غياب فتحة بطاقة microSD. لا يوجد مقاومة للماء والغبار. عدم وجود منفذ الصوت 3.5mm. الكاميرا لا تدعم التقريب البصري. الشاشة ليست مقاومة للخدش. البطارية غير قابلة للإزالة. السعر قد يكون مرتفعًا بالنسبة لبعض المستخدمين.

في النهاية، يُعد هاتف Xiaomi Civi 4 Pro إضافة قيمة لسوق الهواتف الذكية، مُقدمًا مزيجًا مثاليًا من الأداء العالي والتصميم الأنيق بسعر تنافسي، إنه خيار لا يُمكن تجاهله لمحبي التكنولوجيا والتصوير الفوتوغرافي، ويُعتبر خطوة مهمة نحو مستقبل الهواتف الذكية المتطورة.