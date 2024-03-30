now رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس الثالث الثانوي اليمن 2024 عبر موقع الادارة العامة للاختبارات yemenexam.com في جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس الثالث الثانوي اليمن 2024 وذلك بعد تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويعد الاستعلام عن أرقام الجلوس أمرًا بالغ الأهمية للطلاب، حيث يساعدهم على الاستعداد الجيد لدخول قاعات الامتحان وتقديم أداء مميز، وبالتالي يمكنهم لاحقًا من الاطلاع على نتائج اختباراتهم، وسوف نوضح كيفية الحصول على أرقام الجلوس بشكل إلكتروني عبر السطور القادمة.

رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس الثالث الثانوي اليمن 2024

تعمل وزارة التعليم في اليمن على توفير مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية لتسهيل عملية الوصول إليها لجميع الطلاب والطالبات، ومن بين هذه الخدمات الاستعلام عن أرقام الجلوس الثالث ثانوي اليمن 2024 حيث يمكن للطلاب القيام بذلك بسهولة من خلال استخدام المنصة الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للامتحانات، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات اليمن.

اختر ايقونة أرقام الجلوس من القائمة الرئيسية على الموقع الإلكتروني.

حدد المستوى الدراسي المناسب وهو الصف الثالث الثانوي أو الصف التاسع.

أدخل بعد ذلك اسم الطالب الكامل بعناية في المساحة المخصصة لذلك.

أدخل بعد ذلك اسم الطالب الكامل بعناية في المساحة المخصصة لذلك. اضغط على أيقونة “العثور على رقم الجلوس”.

وسيتم عرض نافذة تحتوي على بيانات اسم المستعلم ورقم جلوسه.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للطلاب الحصول بسهولة على أرقام جلوسهم للتحضير الجيد للامتحانات.

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي اليمن 2024

وبعد أن أشرنا إلى خطوات الاستعلام عن أرقام الجلوس الثالث ثانوي اليمن 2024، ننوه إلى أن امتحانات الصف التاسع في اليمن سيتم عقدها قريبًا، بينما تعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي يوم 22 يونيو 2024، ولكن يتعين على الطلاب تقديم الوثائق التالية للتسجيل في الاختبار، وهي:

الاستمارة الإلكترونية التي قاموا بتعبئتها سابقًا.

صورة من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة شخصية بحجم 4*6 ومختومة قبل تقديمها.

دفع مبلغ 200 ريال يمني كتكلفة لأداء الاختبار، ويتم دفعه عن طريق حوالة بريدية على الرقم المخصص من قبل الوزارة.

باستيفاء هذه الشروط وتقديم الوثائق المطلوبة، يمكن للطلاب التسجيل للاختبار بنجاح.