“بعد طول انتظار” اسماء المشمولين بالرعايه الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024 عبر منصة مظلتي الإلكترونية spa.gov.iq

كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية خلال الساعات الأخيرة عن اسماء المشمولين بالرعايه الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024، التي يترقبها عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية، خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك وحتى يتمكنوا من شراء ما يلزمهم من “الكعك والبسكويت” وملابس العيد وغيرها من الأمور، وأكدت الوزارة على أنها سوف تعلن عن بقية الكشوفات فور الإنتهاء من فرز الطلبات المقدمة واختيار الفئات الأولى بالرعاية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام والشروط التي أعلنت عنها الوزارة …

اسماء المشمولين بالرعايه الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024

حيث يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية بالإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعايه الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024، والتي أعلنت عنها وزارة العمل تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة من كبار السن والسيدات، وأشار وزير العمل العراقي أن الحكومة العراقية تسعى بكل جهدها على يد مد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر العراقية من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة،وأكد على تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن أسماء المشمولين وإليكم الخطوات .

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

أو زيارة منصة مظلتي.

اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

ثم اضغط على تحميل الكشوفات.

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية