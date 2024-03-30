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سعر ايفون 13 برو max في الكويت “الجديد + كسر الزيرو” .. أرخص من هنا بربع الثمن!!
سعر ايفون 13 برو max في الكويت
معروفة شركة ايفون باصدارته المتميزة من الهواتف فهي من أكبر شركات الهواتف العالمية التي يزداد الإقبال عليها بشكل كبير من أجل شراء هاتف، ويبحث الكثير من الأشخاص عن سعر ايفون 13 برو max في الكويت حيث أنه يحتوي على عدد من المميزات المتنوعة والمختلفة من كاميرا عالية الجودة تمكن من تصوير ماكرو و أنماط فوتوغرافية بالإضافة مع الأداء ذات السرعة العالية وبطارية تدوم لوقت طويل، وعدد من المميزات المختلفة.
سعر ايفون 13 برو max في الكويت
- الهاتف متوفر بمقاومة للماء رائدة مع تقنية 5G ويعمل على الانترنت بجودة عالية، وحجم الشاشة يصل ل 6.7بوصة ومساحة تخزين 256 جيجابايت.
- الشاشة مصممة بسلاسة عالية مع سرعة الاستجابة وتوفير ترقيات متميزة في نظام الكاميرا مع متانة مميزة بالإضافة لعمر بطارية عالي لم يسبق في الهواتف الماضية.
- مصمم بروعة ومتانة عالية بالإضافة لهيكل من الستانلس ستيل بجودة عالية مع قدرة على مقاومة الماء، الكاميرا يمكن التصوير بها فائق الجودة مع التكبير والتصغير البصري بالإضافة لإمكانية تقريب المسافات.
- إمكانية نقل التركيز بين الأشخاص عند التصوير بحيث يمكن سرد القصص من خلاله بشكل جميل وفائق مع تصوير ابداعي متميز وبجودة عالية كل تلك المميزات ويكون سعر ايفون 13 برو max في الكويت 259 دينار كويتي.
مميزات ايفون 13 برو ماكس
يمتلك الهاتف مجموعة كبيرة من المميزات مقارنة بسعر ايفون 13 برو max في الكويت، فهو من الهواتف المميزة التي تم طرحها من قبل شركة ايفون لما يمتلكه من المميزات، ومن تلك المميزات ما يلي:
- مصمم بشاشة بسلاسة عالية مع معدل تحديث بدقة 120 هرتز بالإضافة لأداء رسومات غرافيك لم يسبق من قبل.
- يعمل ببطارية فائقة السرعة بحيث يمكن إنجاز الكثير من المهام باحترافية عالية.
- وحدة المعالج للجهاز مع رسوم غرافيك بالإضافة لمستويات سرعة عالية مع تشغيل بدون ل28 ساعة مع تشغيل الفيديو.
- يتوفر بشبكة 5G مع سرعات عالية يمكن من خلالها تشغيل الالعاب مع عدد فائق من اللاعبين مع الحفاظ على نمط البيانات الذكية.