سعر ايفون 13 برو max في الكويت “الجديد + كسر الزيرو” .. أرخص من هنا بربع الثمن!!

معروفة شركة ايفون باصدارته المتميزة من الهواتف فهي من أكبر شركات الهواتف العالمية التي يزداد الإقبال عليها بشكل كبير من أجل شراء هاتف، ويبحث الكثير من الأشخاص عن سعر ايفون 13 برو max في الكويت حيث أنه يحتوي على عدد من المميزات المتنوعة والمختلفة من كاميرا عالية الجودة تمكن من تصوير ماكرو و أنماط فوتوغرافية بالإضافة مع الأداء ذات السرعة العالية وبطارية تدوم لوقت طويل، وعدد من المميزات المختلفة.

سعر ايفون 13 برو max في الكويت

الهاتف متوفر بمقاومة للماء رائدة مع تقنية 5G ويعمل على الانترنت بجودة عالية، وحجم الشاشة يصل ل 6.7بوصة ومساحة تخزين 256 جيجابايت.

الشاشة مصممة بسلاسة عالية مع سرعة الاستجابة وتوفير ترقيات متميزة في نظام الكاميرا مع متانة مميزة بالإضافة لعمر بطارية عالي لم يسبق في الهواتف الماضية.

مصمم بروعة ومتانة عالية بالإضافة لهيكل من الستانلس ستيل بجودة عالية مع قدرة على مقاومة الماء، الكاميرا يمكن التصوير بها فائق الجودة مع التكبير والتصغير البصري بالإضافة لإمكانية تقريب المسافات.

إمكانية نقل التركيز بين الأشخاص عند التصوير بحيث يمكن سرد القصص من خلاله بشكل جميل وفائق مع تصوير ابداعي متميز وبجودة عالية كل تلك المميزات ويكون سعر ايفون 13 برو max في الكويت 259 دينار كويتي.

مميزات ايفون 13 برو ماكس

يمتلك الهاتف مجموعة كبيرة من المميزات مقارنة بسعر ايفون 13 برو max في الكويت، فهو من الهواتف المميزة التي تم طرحها من قبل شركة ايفون لما يمتلكه من المميزات، ومن تلك المميزات ما يلي: