“ليلة القدر” علامات ليلة القدر والأدلة من القران والسنة ومواعيد الليالي الوترية 2024

يبحث الآن الكثيرون عن علامات ليلة القدر والأدلة من الكتاب والسنة عليها، حيث ينتظر الكثيرون من المسلمين ليلة القدر كل عام لما لها من الفضل العظيم الذي يبحثون عنه والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتحرها النبي لينال هذا الفضل العظيم كما انه حث الأمة من بعده على أن ينالوا هذا الأجر، ومن خلال الأسطر التالية نبين علامات ليلة القدر من الكتاب والسنة وافضل ما يقال فيها من الدعاء.

علامات ليلة القدر والأدلة من القران والسنة

بين النبي صلى الله عليه وسلم علامات ليلة القدر حتى يتداركها المسلون وينالوا فيها الأجر والثواب لذلك قال عليها “ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس من صبيحتها حمراء ضعيفة”، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات ليلة القدر أنها ليلة صافية ذات جو معتدل وان الشمس تصبح من ليلتها بلا شعاع مائلة للاحمرار.

دعاء ليلة القدر

من افضل ما يستغل فيه ليلة القدر الدعاء، لذلك وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء جامع نقوله تلك الليلة، حيث سألته السيدة عائشة عن أفضل دعاء تقوله تلك الليلة فقال لها إذا أدركتي ليلة القدر فقولي “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا” هذا الدعاء من الأدعية الجامعة التي يسعى المسلم لأن يناله في هذه الليلة وهو عفو ربه تبارك وتعالى.

فضل ليلة القدر

جاء في القران والسنة فضل هذه الليلة العظيمة حيث قال الله تعالى عنها “إنا أنزلناه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر * ليلية القدر خير من ألف شهر” فبين الله تبارك وتعالى أن عبادة ليلة القدر خير من ألف شهر، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قيام ليلة القدر “من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه”.

ومن الجدير بالذكر أن ليلة القدر أرجى الليالي التي تقع فيها الليالي الوترية والتي تبدأ من الليلة القادمة وهي التي تبدأ بعد غروب شمس يوم السبت الموافق 30 مارس 2024.