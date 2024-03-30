رابط تسجيل طلاب رياض أطفال 1446 المستجدين عبر منصة مدرستي

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن خطوات تسجيل طلاب رياض أطفال 1446 عبر منصة نور وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وأولياء الأمور، حيث يمكن لأولياء الأمور التسجيل لأبنائهم في المراحل التعليمية المختلفة من خلال شبكة الانترنت ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام.

رابط تسجيل طلاب رياض أطفال 1446

حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في مرحلة رياض أطفال 1446، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لنظام نور على الإنترنت .

يجب على ولي الأمر إنشاء حساب .

ثم ادخل على بوابة النفاذ الوطني.

يجب على ولي الأمر قراءة الشروط والأحكام جيداً.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

اختر الروضة المناسبة للطفل.

ارفع الأوراق المطلوبة بصيغة PDF.

ثم اضغط على “ارسال”.

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال

وأعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن تقديم الأوراق الآتية للتقديم في مرحلة رياض الأطفال والتي جاءت كالتالي:

صورة من الهوية الوطنية لولي الأمر والأصل للإطلاع.

صورة من البطاقة الصحية للطالب والأصل للإطلاع.

عدد 6 صور للطالب مقاس 4*6 بخلفية بيضاء.

شهادة ميلاد الطلاب على أن تكون حديثة ومميكنة.

شروط التسجيل في مرحلة رياض الأطفال 1446

وأكدت وزارة التعليم السعودية على عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التسجيل في مرحلة رياض الأطفال 1446، وهي: